EL NTV y sus seis décadas de pasión en 154 páginas

La cita de esta noche se mantiene: el Noticiero Nacional de Televisión en su edición estelar se posesionará en cada hogar a las 20:00 (hora local).

Puede sufrir alguna crítica, muchos quieren más, pero la familia está frente a la pequeña pantalla esperando el inicio de uno de los programas cubanos de superior audiencia.

No exagera el doctor Luis Toledo Sande en el prólogo de NTV sesenta años de noticias, de la autoría de los periodistas Freddy Moros y Armando Morales, cuando llama Noticiero de una nación, de un pueblo, al objeto de este texto.

Toledo, con su acostumbrada visión martiana, aplaude, aconseja: “Vital eslabón de todo un sistema informativo, ha contribuido al conocimiento masivo de logros que no solo de alcance nacional, sino mucho más allá, ha cosechado Cuba…”.

Mas, “la necesaria divulgación estaría incompleta, manca, si no abarca orgánicamente el ejercicio de la crítica y la autocrítica, incluyendo la resuelta denuncia de todo aquello que conspire contra el fortalecimiento del quehacer revolucionario y sus resultados”.

Estima que en la obra publicada por Ediciones en Vivo: “(…) El público hallará explicaciones relativas a los orígenes y al devenir de la televisión analizada internacionalmente y en la propia Cuba (…).

“El presente libro deja margen para que sus propios autores u otros insistan en el estudio que merece el Noticiero Nacional de Televisión”.

Moros y Morales se propusieron redactar con claridad, consición, sencillez y naturalidad. Lo han conseguido.

Actualmente jubilados y dedicados a lo profesoral, vivieron aquellas batallas muchos años, desde la base a cargos de dirección. Sus párrafos no abrazan la pedantería. Conversan con los lectores. Le hicieron caso a José Martí: “Yo no creo que el escritor se deba poner ante un público para lucir sus poderes, sino para dar, en la forma más propia del asunto, la cantidad mayor de ideas posibles”. Tampoco ven todo perfecto. Saben que “…en televisión hay que escribir para el ojo y no para el oído…; se escribe lo que las imágenes no puedan decir por sí mismas…” En la entrevista incluida en NTV sesenta años… de la doctora Maribel Acosta a Freddy, queda claro: no siempre ocurre así.

Tampoco el interrogado esconde la falta de profundidad crítica. En cuanto a la autocensura estima: “… llevan muchos años diciéndonos no digas esto, no menciones a fulano, esto no lo abordes así, no hagas lo otro, al punto que se ha creado un reflejo condicionado que lleva tiempo para acabar con él”.

Añade: “… los mensajes deben llegar de forma más sugerente… Consignas y más consignas y creemos que así trabajamos sobre los jóvenes. Y no es así. Llega un momento en que la saturación es tal, que produce un rechazo del mensaje, molesta, te inmuniza; el organismo crea un mecanismo de defensa ante algo que lo daña…”.

Fustiga el mal uso de las entrevistas. Ofrece un ejemplo. “Cuando hay una temática nacional, empezamos a recorrer todas las provincias en el mismo noticiero para que todos digan lo mismo. Eso puede hacerse con un montaje y selección desde la redacción. Lo contrario daña el contenido y la imagen del telenoticiero…”. Se debe escoger mejor. Recuerda el fracaso de Hoy mismo. “No cuajó- entre otras razones- porque no fue seleccionado el personal mejor calificado para su conducción y su proyección en el estudio. Era necesario poner compañeros talentosos y con experiencia en la conducción de programas informativos. No se hizo de ese modo”.

Estos errores existen, según Moros, “…por varias razones, por incapacidad de muchos dirigentes de la propia televisión y fuera de allí que tienen que ver con esto… A veces hay limitaciones en los periodistas, el desarrollo es muy desigual, los hay brillantes y muy capaces pero los hay con muchas deficiencias profesionales. “Ambos escritores esperan mucho de la nueva cantera. “Los hay muy buenos, otros no tan buenos, pero están. Por ahí debe estar la perspectiva de futuro. Los jóvenes que predominan ampliamente en las plantillas de los informativos, no son el relevo de los que estaban o de los que aún están. Son los continuadores, pero con más conocimientos académicos y poseyendo en sus manos tecnologías de punta…”.

Afirma: “La academia no lo es todo. Brinda el basamento teórico de algunas prácticas para realizar el trabajo profesional. Es el trabajo de cobertura la verdadera escuela que sustenta la integralidad del periodista en televisión. Además de estar en disposición psicológica de asumir cualquier tarea noticiosa que se presente, que puede ser desde los lugares más inhóspitos del país hasta el exterior, donde se pueden asumir las más complejas coberturas noticiosas y en algunos casos llenos de peligros”.

Las nuevas generaciones de la información televisiva mostraron y muestran otra vez, al cubrir la lucha contra la pandemia y los más recientes ataques enemigos, que son dignos de esa fe que Freddy Moros y Armando Morales han situado sobre dicha cantera.