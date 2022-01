Juan Carlos Torriente: “Es un orgullo ser capitán de Industriales” (+Audio)

El intermedista de Industriales, Juan Carlos Torriente, considera un orgullo haber sido designado como capitán de la nave Azul para la 61 Serie Nacional de Béisbol, que comienza el próximo 23 de enero, en el estadio Mártires de Barbados, de la ciudad de Bayamo, Granma.



“Esta será la segunda vez que tendré esa tarea con Industriales, la primera fue en la Serie 57 cuando dirigió Víctor Mesa. Voy a entregarme como siempre y le voy a pedir lo mismo a mis compañeros”, comentó Torriente en declaraciones a la COCO.



El camarero, que el pasado 1 de enero arribó a los 35 años de edad, es de los jugadores con mayor experiencia que permanecen en la plantilla capitalina, con 16 Series Nacionales, en las que promedia para .315.



Sin embargo, en la campaña anterior su rendimiento resultó discreto a la ofensiva al solo promediar para .269, con apenas cuatro dobles como extrabases y 17 carreras impulsadas.



“Nos hemos preparado lo mejor posible para esta Serie. Hemos trabajado con respecto a los errores que tuvimos el año pasado.



“En lo particular he mejorado mi físico y actualmente estoy en mi peso habitual, pues llevaba alrededor de dos años excedido. Me atacaron muchas lesiones, pero ya estoy en perfecto estado”, apuntó el hombre que debe defender como titular la segunda base de los Leones.



Aquí puede escuchar la entrevista: