“Céspedes es oceánico y, creo, muy pocos se han percatado de ello”

Desde las páginas de un libro quebró el silencio sobre un hombre abandonado a su suerte. Apasionado del béisbol, Rafael Acosta de Arriba ha tenido en la poesía, crítica cultural e historia de Cuba, juegos de campeonato a grada llena, cuando se ha parado en el cajón de bateo de la cultura nacional en turnos decisivos.

Elegido como miembro de número de la Academia de Historia de Cuba, conversa con la emisora COCO y describe las pasiones y motivos que lo impulsaron a escribir sobre nuestro pasado, presente y realidad.

La etapa de estudiante suele ser definitoria en los intereses por los cuales continuar un trabajo o proyectos. ¿Qué lo motivó a estudiar la historia cubana y hacer del pasado un atractivo del presente?

“La historia como una disciplina específica me interesó de manera especial a los 15 años de edad (aunque ya era de mis asignaturas favoritas en primaria y secundaria básica). Me llegó de manera indetenible, como llegan las cosas fuertes, las que se quedan en uno. Se cumplían en 1968 los 100 años de la revolución de La Demajagua y el Instituto Cubano del Libro publicó una decena de títulos que tenían que ver con el acontecimiento, con la denominada Guerra de los Diez Años o Guerra Grande. Los conseguí todos, Fernando Figueredo Socarrás, Enrique Collazo, James O Kelly y otros. Me impresionaron de una manera muy intensa. En medio de la evocación de la revolución independentista que hice con esos libros, pues aquella lectura fue eso en esencia, una evocación en toda la línea del cruento acontecimiento, brotó la figura de Carlos Manuel de Céspedes y ahí tuve un gancho particular, un interés por encima de los otros. Céspedes, ante mí, emergía por encima de sus compañeros en la dirección de la guerra. Era, es, un personaje complejo, muy humano por dicha complejidad, recio, sensible, guiado por el motivo independentista y abolicionista y, sobre, todo, por su pasión patriótica y republicana. Pasó el tiempo y un par de décadas más tarde decidí investigar en la vida de aquel hombre que tanto me había impresionado en 1968. Es decir, no lo había olvidado. Así comenzaron mis primeras indagaciones en Céspedes, por los 80 del pasado siglo: Céspedes y el ajedrez, Céspedes y la abolición de la esclavitud, Céspedes y las relaciones entre los independentistas y los gobiernos de los Estados Unidos, Céspedes y sus varios amores, su trágica y digna muerte en San Lorenzo, un tema me llevó al siguiente y cuando vine a darme cuenta había acumulado un saber sobre esa figura histórica y sus circunstancias. Además, tuve la suerte de conocer a los viejos historiadores de Manzanillo y Bayamo, Modesto Tirado, Wilfredo Naranjo y Enrique Orlando Lacalle, y eso me estimuló mucho; en La Habana tenía a la mano, dada sus generosas asesorías, a la doctora Hortensia Pichardo, Eusebio Leal, Julio Le Riverend, Moreno Fraginals, Francisco Pérez Guzmán y Jorge Ibarra Cuesta, todos contribuyeron a estimular y organizar en mí esa fiebre de búsqueda de información sobre el hombre del 10 de octubre”.

Usted ha dirigido varias revistas. ¿Cómo proyectó el trabajo de estos medios hacia el contexto cultural donde estuvieron enmarcados?

“He dirigido cinco revistas. La primera casi no cuenta porque tuvo vida efímera, fue la Revista de la FEEM, cuando esa organización estudiantil nació en 1971, pero duró muy poco, careció de apoyo. Le siguió mi primera relación con la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí como su jefe de redacción (con Julio Le Riverend como director). Después, en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), fui jefe de redacción de la revista Cine Cubano, por espacio de seis años, pero en ese período salieron a la luz pocos ejemplares por la tozudez de su director, Alfredo Guevara; no deseo acordarme de los trabajos que pasé organizando proyectos de números de la revista que no salieron a la luz debido a razones absurdas. A continuación, durante siete años dirigí la revista Artecubano y aquí si pude desplegar más mi alma de revistero, se convirtió en una publicación muy seguida por artistas visuales y críticos, también por lectores en general, y creo que tuvo en ese período una suerte de esplendor dentro de su vida como revista. Fundé en 2005 la revista Fotografía Cubana (FC), que solo duró dos números y de la que fui su primer director, después, las direcciones subsiguientes del Consejo Nacional de las Artes Plásticas no la continuaron (sus razones tendrán, pero, sigo insistiendo, es una publicación necesaria por la pujanza de la fotografía artística en el país). Por último, la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, en mi segunda vuelta, 30 años después; el director de la Biblioteca Nacional, Omar Valiño, me designó para dirigirla desde el pasado año; a él le agradezco mucho esa oportunidad. Siempre he tratado de que las revistas que he dirigido sean publicaciones interesantes, con las mejores firmas autorales de su perfil entre los colaboradores y tratar, por todos los medios, de que no se conviertan en meros panfletos. En eso he puesto, y pongo, mis mayores esfuerzos”.



Fotos: Cortesía del entrevistado

De su trabajo en la Biblioteca Nacional ¿qué aprecia cómo lo más significativo mientras laboró en esta importante institución?

“He tenido tres momentos en mi relación con la Biblioteca Nacional, el primero como usuario de sus servicios y salas de lectura, el segundo entre 1990-92, tres años fundamentales en mi vida y ahora, tres décadas más tarde, como director de la Revista de la BNJM. Te puedo decir que amo esa institución y que en ella siempre me he sentido muy bien. La revista ha sido como el pivote principal de esa relación en mis dos etapas como trabajador. Fui su jefe de redacción por un lustro y ahora tengo el placer de dirigirla, creo que es una de las más prestigiosas publicaciones periódicas cubanas, solo que pienso, y eso debemos cambiarlo, que es más leída fuera que dentro del país. Mi estancia a inicios de los 90 en la Biblioteca Nacional fue decisiva para reorientar mi vida en términos generales. Fueron tres años de reacomodo y reflexión, además, me permitió conocer y relacionarme con figuras intelectuales de gran prestigio que, obviamente, influyeron en mí, como Cintio y Fina, Araceli García Carranza, Ramón de Armas, Jorge Ibarra Cuesta, César García del Pino y otros. Para mí, esos tres años de mi primera estancia en la institución fueron un antes y un después en mi vida. Salí de esa estancia con otra visión de lo que quería hacer en lo adelante. Y ahora he regresado a ella”.

Los Silencios quebrados de San Lorenzo es un libro que, desde la ensayística, aborda la vida de un hombre clave en el inicio de la gesta independentista. ¿Cuándo surge el proyecto de realizar esta obra? y ¿por qué eligió a Céspedes como su protagonista?

“Surgió como resultado, no pensado conscientemente, de mis investigaciones sobre la figura histórica de Carlos Manuel de Céspedes. Me explico, en un momento determinado, después de mucho investigar y escribir sobre Céspedes, tenía publicados una buena cantidad de textos sobre él y las ideas independentistas del siglo XIX y consideré que se podía armar un volumen con los mismos. Hablé con Eusebio Leal, cespediano mayor, y estuvo de acuerdo, así salió a la luz el libro en 1999. Después tuvo reediciones con otras editoriales, en 2008 y 2018, siempre en ediciones aumentadas y corregidas. Ahora Ediciones Boloña hará una cuarta edición en 2022, según me ha dicho su directora, también en esos términos de crecimiento del texto. Es que no me detengo en el análisis de esa figura fundamental de nuestra historia y que, a diferencia de lo que muchos piensan, aún tiene mucho que decir en el presente cubano. Es mi libro más querido (si es que eso puede suceder) y creo que ha tenido mucho que ver con mi ingreso reciente a la Academia de la Historia de Cuba como miembro de número. Céspedes es oceánico y eso, creo, muy pocos se han percatado de ello”.

Como escritor ¿qué claves considera que deban tenerse en cuenta para hacer del ensayo un género atractivo?

“El llamado centauro de las letras es un género complejo y de delicada estructura. En mi concepción sobre el ensayo pienso que en su práctica se debe tener muy clara una estrategia previa de trazado del texto. Según sus principales hacedores (Montaigne, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Isaac Deutscher, Ortega y Gasset, George Steiner, entre un gran número de excelsos ensayistas), no se debe pontificar, sino abrir un tema a debate, airearlo, examinarlo en profundidad, pero sin ser conclusivos. Desde luego, el texto tiene que ser animado por una idea o tesis central sobre la cual organizar las reflexiones, pero sin pretender dejar cerrado el tema. Los grandes ensayistas lograron algo muy difícil, una prosa como forma artística del lenguaje. Para Octavio Paz, el maestro del ensayo que más he estudiado, este debía ser: diverso, penetrante, agudo, novedoso en sus propuestas, explorar más que sistematizar, introducir pequeñas dosis de duda y, en resumen, ensanchar el tema objeto de análisis. Como se puede apreciar a simple vista, Paz, al igual que su maestro Ortega y Gasset, puso muy alto el listón. Creo que leyendo a estos escritores se pueden obtener lecciones gratis de cómo redactar un buen ensayo”.

Muchos escritores cubanos tienen el béisbol como una de sus mayores pasiones. ¿Cómo aprecia la relación béisbol-literatura y cuánto ha influido el amor por el béisbol en su obra literaria?

“Fui y soy un amante de la pelota, con apenas cinco años de edad en mi casa me decían Miñoso, debido a mi afición por ese gran pelotero, gran figura de la pelota en 1958-59. Mi equipo era el Mariano, desde luego, donde jugaba Orestes Miñoso, y era un niño ya contagiado con el amor por la pelota, iba al stadium del Cerro desde muy temprano, siendo adolescente. y me tiraba al terreno al término de los partidos con mi amigo desde entonces, Norberto Codina y mi hermano menor, Eddy, aquello era una fiesta realmente, una expedición muy emocionante cada vez que iba al templo de la pelota cubana; el béisbol como una casa en la que uno se sentía estupendamente bien. Y, por supuesto, practicarlo frenéticamente todos los días, organizar torneos entre los muchachos del barrio, etcétera.