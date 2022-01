Tenis de mesa cubano y su proyección internacional

El tenis de mesa cubano está muy bien representado en la Confederación del Caribe, la Unión Latinoamericana y en la Federación Internacional. El presidente de la Federación Cubana, Doctor en Ciencias Bárbaro Oliva, le explica a Cubahora cuáles son sus funciones como miembro de las diferentes organizaciones internacionales que rigen a este deporte, y el beneficio que tributa para el país antillano.



¿Cuáles son sus funciones como federativo en diferentes instancias del tenis de mesa internacional?



“Agradecerles a la Federación Internacional y a la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa donde soy fiscal del Comité Ejecutivo y vicepresidente de la Confederación del Caribe. También fui seleccionado en la Asamblea Mundial como board director”



¿En qué consiste este cargo?



“Es el evaluador que tiene que ver con toda la ciencia y el desarrollo de todas las federaciones nacionales. Permite evaluar también el comité ejecutivo de la Federación Internacional. Es un comité ejecutivo de 12 miembros, y se escogen los board director por cada área. Fui uno de los elegidos por Panamérica y debo agradecer la confianza por el desempeño que ha tenido el equipo Cuba en los eventos internacionales.



“Lo más importante es evaluar y seguir buscando soluciones al tenis de mesa del mundo, que siga siendo un deporte visto, olímpico, que se haga una buena gobernanza. El objetivo es ese, evaluar comités ejecutivos y federaciones”.



¿Qué tareas próximas tendrá en este cargo?



“En el mes de febrero saldré para Honduras a hacer evaluaciones, igual para República Dominicana, donde está el presidente que me convocó para hacer algunos ajustes dentro del calendario competitivo, y desafío mundial, y para seguir trabajando por el tenis de mesa internacional y cubano”.

Bárbaro Oliva, presidente de la Federación Cubana de Tenis de Mesa. Foto: Jit.

¿Hábleme de la Confederación del Caribe?



“Ahí tenemos actividad dentro del comité ejecutivo. La Asamblea será en Cuba. No sé si me postule para presidente de la Confederación, pero vamos a estar ahí apoyando directamente con el comité ejecutivo.



“Las estrategias se toman ahí. Es muy importante estar siempre en la primera línea de combate porque te permite estar informado de los eventos, calendarios, y todos los cambios que se van suscitando.



“Además, te permite dar opiniones sobre todos los contender y la World Table Tennis, que también está mejorando en ese sentido para una mejor gobernanza y transparencia”.



¿Qué beneficios les dejó el curso online realizado recientemente por la Federación Internacional?



“Nos dieron una bonificación de dinero y lo convertimos en materiales deportivos que donamos a Cuba para comprar pelotas, raquetas para el equipo nacional y también para ayudar a la base, porque no está entrando al país ningún material deportivo, ni desde China ni por ninguna otra vía”.



Tener a un federativo en importantes cargos internacionales siempre es importante…



“Obviamente. Eso es una estrategia que se trazó desde que yo comencé como comisionado. El presidente del Inder en ese momento era Antonio Becali, y dijo que una de las alianzas más importantes era esa. Y hoy se ha patentizado, y se ha fortalecido con nuestro vicepresidente Ariel Saínz y todo el movimiento deportivo cubano.



“Este tipo de gestiones ayuda desde el punto de vista transdisciplinar, sobre todo del exterior para ayudar a Cuba en implementos deportivos, que estamos realmente en una situación crítica. Porque no contamos con material gastable en muchas de las áreas.



“Es imprescindible llegar a ese niño para transformarlo, y ese es la futura reserva del equipo nacional a largo plazo, entre ocho y 10 años. Ahí están los ejemplos de Andy Pereira, Jorge Moisés Campos y Daniela Fonseca, que tiene 19 años, y ha transitado desde los siete y ocho años en este deporte. Hay que preservar la base porque es la reserva del movimiento deportivo cubano”.



Tomado de Cubahora