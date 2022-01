Yasiel Santoya: “Tenemos que hacer feliz al pueblo habanero” (+Audio)

Una de las principales incorporaciones que tiene Industriales para la 61 Serie Nacional de Béisbol es la del experimentado jugador espirituano Yasiel Santoya.



Con 17 temporadas y 34 años, Santoya inició su carrera en su provincia natal, donde jugó las primeras siete temporadas, antes de trasladarse a Matanzas, en 2011, equipo con el que permaneció durante las últimas 10 campañas. En ese período de tiempo también representó como refuerzo a los equipos Holguín y Las Tunas.



Por su rendimiento con los yumurinos integró el plantel nacional al torneo Premier 12, en 2015.



Ahora se estrenará con la camiseta Azul el venidero 25 de enero cuando los Leones hagan su debut como visitantes frente a los Cazadores de Artemisa.

“El equipo me ha recibido muy bien, con casi todos he estado en otros eventos, tenngo mucha afinidad con la dirección y los atletas”, comentó a la COCO el yayabero, quien tendrá una gran responsabilidad ofensiva y la tarea de sustituir al toletero Lisban Correa, líder jonronero y remolcador en la Serie 60.



“El equipo tiene que estar unido, disfrutar lo que hacemos, esta la virtud que nos dio la vida de jugar béisbol.



“No importa los que ya no están, a todos muchas gracias por haber estado aquí, pero ahora somos nosotros los que tenemos tirar hacia adelante y tenemos que hacer feliz al pueblo de La Habana”, señaló.

En 17 campañas con Sancti Spíritus, Matanzas, Holguín y Las Tunas, el inicialista y jardinero exhibe un average histórico de .298, con 986 hits, por lo que arribará al millar en la ya cercana Serie con el uniforme de los llamados Leones de la capital.

Aquí puede escuchar la entrevista: