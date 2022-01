Un Calendario con mes 13

Mi grupo de la secundaria básica era el noveno tres. Mi profesora se llamaba Noyra y era la mejor. Claro, todos dicen lo mismo, pero ella sí que era de las buenas, de las que no se olvidan, de las que se quieren para siempre. Y creo que así será Amalia, la profesora de la serie Calendario, la guía de otro noveno tres.

La televisión comenzó a transmitir el audiovisual con códigos cubanos, con situaciones cubanas, con personajes cubanos, y eso se agradece. Hace mucho tiempo no se veía una producción de este tipo y el público la estaba reclamando.

Propuestas anteriores como Doble juego, Enigma de un verano, Coco verde, o Mucho ruido, se han quedado en el recuerdo popular, pero se necesitaban otros títulos para disfrutar, pasar el tiempo, aprender, y por qué no, reflexionar.

Calendario es una serie bajo la dirección de Magda González y escrita por Amílcar Salatti, sí, ese mismo, el archifamoso guionista que ha firmado en los últimos tiempos libretos de muy buena calidad y con buena acogida en los televidentes.

Además, cuenta con un elenco de lujo, excelentes actores que le dan vida a personajes reales, con problemas y situaciones comunes. O sea, que a priori, tiene todas las papeletas para triunfar.

Las redes sociales se han convertido en el mejor termómetro para medir la opinión pública. Si quieres saber si algo funciona o no en la programación, solo tienes que ver la tele con Facebook abierto, justo en el acierto o desacierto verás en tu feed desfilar los post en contra o a favor, y la mejor parte son los comentarios, ahí están los verdaderos especialistas, los que dicen las cosas al momento, sin tapujos ni medias tintas, y sin censura.

Y hasta ahora las reacciones respecto a la nueva propuesta han sido positivas. Pero solo hemos hablado desde la visión de una espectadora más, consumidora de series, sobre todo extranjeras, porque en Cuba no se realiza este género con mucha frecuencia. Y a veces nos preguntamos por qué, si realizar una serie, a decir de González, es como hacer otro género cualquiera, lo que más varía es el tiempo de realización.

“Lo demás tiene que ser igual. El mismo rigor profesional, la misma dedicación, el mismo empeño. Si no, tienes muchas posibilidades de que te quede mal. Ahora mismo las series son de alto consumo en el mundo. Los jóvenes viven con ellas en el los móviles. Creo que habría que hacer más, pero son productos costosos. Llevan muchos recursos para pocos capítulos”, agrega la directora.

Por suerte para todas y todos se están haciendo más series en Cuba. Ahora mismo hay varias en producción. Calendario tuvo además el añadido de ser la primera en producirse de forma independiente, otra oportunidad que Magda aprovechó muy bien.

“La experiencia fue muy buena. Tengo una excelente productora, Yolanda Rosario, que organizó todo al detalle y con mucha precisión. Aprendimos a administrar los recursos financieros que nos entregó la Televisión. Pusimos los dineros donde más hacía falta para los resultados en pantalla. Las necesidades del proyecto eran las que decidían dónde pagábamos más o menos. Esa es una ventaja. Tienes más libertad para hacer eso al tiempo que constituye una alta responsabilidad porque no puedes fallar con un centavo, pero por otro lado, tienes más posibilidades de todo”.

Un reto, un guion y muchos poemas. Alrededor de ocho meses fue el tiempo que demoró escribir Calendario, casi lo mismo que dura un curso escolar. Salatti fue el responsable de cada letra en el guion, pero para lograrlo se auxilió de las experiencias y anécdotas de personas que estuvieran viviendo esa etapa. Vaya, que el plus añadido se lo dieron estudiantes de la secundaria.

“Es una serie que me tomó tiempo porque queríamos abordar temáticas que no estuvieran muy gastadas. Tuve que investigar. El tiempo exacto no lo sé, porque nunca lo anoto. Yo cuando empiezo, empiezo, y cuando termino, termino”.

Decir que en Calendario hay algo nuevo es un poco riesgoso, en realidad no hay nada nuevo dentro del audiovisual, porque con tantos años haciendo audiovisuales ya se han abordado disímiles temas.

“Sería petulante decir que traemos algo nuevo. Trato de reflejar mi punto de vista, mi mirada, intento que sea novedoso el personaje de Clarita; ya han habido otros profesores en la historia del audiovisual, incluso en Cuba como es el caso de Blanco y negro no, Doble juego, Entrega, pero ninguno ha usado la poesía como una herramienta que ayude a interactuar y mejorar la vida de los alumnos”.

En Calendario la poesía y la literatura son protagónicos para resolver conflictos, señala Salatti. Clara García encarna el personaje principal, el de la profesora de Español Literatura, la que pidió dar clases al noveno tres, al grupo que menos querían en la escuela, porque eran conflictivos, como si ser conflictivo en la adolescencia no fuese un deber ser. Desde el inicio a Clara lo que más le preocupó fue el tiempo, si, el tiempo, ese que la ayudaría a darle la forma perfecta a su personaje, porque Amalia lo merecía.

“Tenía que estudiar todas las escenas para llenarlas de detalles, y también organizarme y dedicarle tiempo a mi niño”. Clarita se presentó al casting como lo hicieron todos los actores que integran la serie. “Quise ese personaje desde la primera reunión que hizo Magda con todas las actrices que nos íbamos a presentar. Me sentí muy identificada con una historia de mi secundaria, la de un compañero mío, se parecía al personaje de Orestes que interpreta Ernesto Codner. Ser Amalia llevaría mucha responsabilidad, mucha entrega, pero sobre todo mucho amor, por eso me preparé para hacer el casting con todas las de la ley”.

Clara sabía a lo que se enfrentaba si lograba ser Amalia, identificó desde la primera lectura lo minuciosos que habían sido en la concepción del personaje, sabía que Amalia era el todo o nada de Calendario.“Lo más difícil fue crear una maestra ideal, como la queremos todos — confiesa Magda — y que pareciera real, con los pies en la tierra. Y esto lo logró Amílcar en el guion”.

Pero Amalia solo es la cereza del pastel. En Calendario hay un elenco de lujo, consagrados como Osvaldo Doimeadios, Luis Enrique Carrere, Mario Rodríguez, Beatriz Viña, Daisy Quintana, Edith Masola, y otros más jóvenes, aunque para completar la nómina hubo que hilar fino porque los candidatos superaban la edad ideal de la mayoría de los personajes según lo previsto en el guion.

“Los personajes están entre 14 y 16 años. Era difícil encontrar a los mejores actores en medio de un país paralizado, incluidas las actividades escolares. Y esos 15 personajes del noveno tres que escribió Amílcar necesitaban de buenos actores.

Eso era fundamental. Pensamos en algunas “cañonas” que ha habido en el cine y el audiovisual en general como Sissi Spacek en Carrie, o Laurita de la Uz menstruando en Blanco y negro no, y siempre se superó el tema de la edad real con buenas actuaciones. Entonces decidimos hacer casting y los que quedaron fueron los que se ganaron los personajes.

Claro que hubo que ayudar con maquillaje y vestuario, pero lo fundamental es cómo esos actores se metieron en la piel de los adolescentes. Ya en la exhibición del primer capítulo hubo público que apuntó sobre el tema, sobre todo porque ha visto a algunos actores en personajes más ajustados a su edad real, pero estoy segura de que las buenas actuaciones de esos muchachos los harán olvidar algo que pusimos en segundo lugar para apostar por la verosimilitud, que siempre se sostiene por la calidad histriónica”, apunta la directora.

“Debemos ver Calendario porque es una serie que todo el tiempo muestra las necesidades y conflictos de unos adolescentes en pleno noveno grado; sería de gran utilidad y un regalo que la familia pudiera disfrutar junto a su hijos de este proyecto que muestra soluciones sobre como guiarlos mejor, sobre cómo salvarlos y cómo escuchar sus corazones, que solo necesitan atención, luz y amor. Ojalá siga gustando y llegue a cada uno. Nuestra mayor motivación fue esa”, apunta la profe Amalia.

Estereotipos, xenofobia y una seguidilla

Un tres en uno: negro, oriental, y para colmo repentista. Qué buena mezcla de estereotipos, clichés y discriminación. Que buena forma de representar algo que está ahí afuera, que late día tras día en nuestra sociedad pero que pocas veces se ve en la televisión. Que buen acierto en este Calendario.

“El personaje de Israel es novedoso para mí, yo nunca había tratado el bullying desde el punto de vista xenofóbico, porque hay que admitir que aún se mantiene esa mirada peyorativa hacia la gente de Oriente. De paso aproveché para tocar el desconocimiento, no solo a nivel del público, sino a nivel macro de la cultural, respecto al repentismo; creo que es un género grande en nuestro país, sin embargo no tiene todo el alcance que merece”.

“Entonces combiné estas dos situaciones en el personaje de Israel, ese es mi pequeño aporte, tanto para criticar la discriminación como para también decir que si hay repentistas jóvenes y que viven orgullosos de serlo, que con su arte enaltecen nuestra cultura. Eso es de lo más novedoso que hay dentro de la serie”, enfatiza el guionista.

Israel, el niño nuevo, que llegó de Guantánamo y que hace décimas, lo interpresa Eddy Drigs, quien llegó al casting gracias a Massiel Dueñas. “Cuando me presenté al grupo de teatro Abril, Massiel me pide una foto, luego me dice que se tomó el atrevimiento de mandar esa misma foto para un casting, que estuviera al tanto que me iban a llamar para una serie. En ese momento solo le dije gracias, luego Alfredo me llamó, tuve que hacer el casting dos veces, hasta que salió”.

En diciembre de 2020 el grupo RolleX ofrecía un taller de repentismo en el Pabellón Cuba. Entre los tallerista estaba Eddy. Entró silencioso, era el más joven de todo el salón. Los profes lo presentaron como lo que era, un joven actor que se estaba preparando para hacer un personaje que era repentista en una serie. Un año después, justo en el primer capítulo, Israel hace una controversia con Alex Díaz Hernández, el mismo profe que enseñó a Eddy a hacer décimas, el mismo repentista que sirvió de entrenador para lograr que Eddy cantara en una controversia.

Dice Magda que tiene como principio aquello de “Zapatero a tus zapatos”. Por eso en Calendario, “hubo asesoría de repentismo, de pantomima y de todo lo que hizo falta. Esa es la garantía para equivocarte menos”.Israel viene de Guantánamo, y se le nota, porque los que viven en el extremo oriental de Cuba tienen una forma de hablar diferente, distintiva.

“Para lograr el acento me apoyé en varias amistades mías que son de Guantánamo o que tienen conocidos de allá. Pero también es una construcción mía, yo me sentaba en mi casa a construir mi propio guantanamero, a buscar mi acento; pero lo más difícil de representar en mi personaje fueron las escenas de repentismo, es que no me gusta cantar. Gracias a la ayuda de los músicos y en especial de Alex se logró, en realidad logramos una química bestial”.

Durante los meses de entrenamiento Eddy mantenía una comunicación constante con Alex. Mensajes en décimas de ida y vuelta garantizaron que hasta hoy Eddy utilice la estrofa espinela de forma cotidiana. “En la actualidad hay cosas que me pasan y luego les saco una décima, me sirve para entrenar, es algo más para hacer en los tiempos libres, una forma de entretenerme. Me gustaría repetir, es que fue muy divertido”.

Para la segunda temporada, porque habrá segunda temporada de Calendario, Eddy tiene una tarea pendiente: “Mejorar la forma de cantar, y la dicción, pero sobre todo el canto, en esta temporada desafiné un poco”. Tiempos de pandemia que marcaron el CalendarioLos últimos años han marcado la forma de hacer, el nasobuco, el gel antibacterial, y el hipoclorito han sido protagonistas en cada escenario, y la televisión no ha estado exenta de esto.

Pero, ¿este peligro ayudó a unir a los equipos de trabajo?“De seguro”, dijo sin titubeos Magda González. “Todos nos ocupábamos de todos. Nos cuidábamos mutuamente. Si uno enfermaba, había que parar y nadie quería eso. Todos estábamos aterrados por el peligro, pero queríamos salir adelante. Eso nos unió mucho”.

Y sí que los unió. Eddy lo sabe bien. “La experiencia fue bellísima, trabajar con Magda fue genial, todos saben que Magda es muy buena directora y más que directora, es una madre, una escuela. Aprendí muchísimo, le voy a agradecer siempre la oportunidad de haber estado en Calendario”.

“Fue maravilloso trabajar en equipo — explica Clara — enfrentamos todos juntos el temor de la pandemia, el cansancio de levantarse a las cuatro de la mañana todos los días, pero entre todos existió tanto respeto, profesionalidad, cariño, enfoque a cada una de nuestras tareas, que ya nos mirábamos y sabíamos que hacer”.

“Magda es esa reina deslumbrante, incasable, que nos tocó a todos con su barita mágica. Estar a su lado es no rendirse jamás, con ella no hay imposibles, quien la conoce lo sabe, le agradeceré siempre esta oportunidad. Magda es sin dudas la Gran Amalia”.

Los domingos en la noche por el canal Cubavisión se transmite Calendario, una serie pensada para 12 capítulos coincidentemente con el calendario anual pero que al final terminó en 13, un mes más del año, un mes plus, un extra que se agradece.

*Tomado de Calendario