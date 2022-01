Alcanza La Habana pico de contagios por variante Ómicron

La Habana se encuentra en el pico de la ola de contagios por la variante Omicrón del coronavirus, según trascendió en sesión ordinaria del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la COVID-19 en la capital cubana.

La información fue ratificada por la doctora Yadira Olivera Nodarse, directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de la ciudad.

Durante el intercambio del primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la urbe, Luis Antonio Torres Iríbar, con autoridades sanitarias del territorio, indagó sobre el comportamiento de la cepa en la provincia y la posible inmunidad del rebaño que se pudiera lograr en las próximas semanas con el avance de la vacunación.

Las autoridades sanitarias afirmaron que la epidemia está bajo control y se mantiene la observancia estricta de los protocolos.

Sobre el proceso de vacunación, el doctor Emilio Delgado Iznaga, director de Salud Pública en la capital cubana, informó que la aplicación de una primera dosis del inmunógeno se encuentra al 98,4 por ciento, mientras que la inmunización de refuerzo se comporta al 105.

Ese sobrecumplimiento se debe a que están acudiendo a los puntos vacunatorios una mayor cantidad de personas que las planificadas para el mes en curso, lo que demuestra la aceptación que ha tenido la campaña entre la población, explicó el directivo.

Los municipios Cotorro y Marianao son los que han logrado mayor cobertura del universo a intervenir, por lo que deben terminar entre este jueves y el viernes, mientras que Habana del Este continúa siendo el más rezagado.

La vacunación antiCOVID-19 marcha de manera satisfactoria en la ciudad.

El pasado miércoles una representación del Buró Provincial del PCC visitó esta última demarcación y, de conjunto con sus autoridades partidistas, gubernamentales, y sanitarias, se definieron un grupo de acciones para revertir esa situación y ponerse al día en el cronograma.

Torres Iríbar reconoció el entusiasmo de los habaneros y su apoyo al plan para prevenir y controlar el coronavirus, pero insistió en mantener la percepción de riesgo entre la población.

En este sentido, orientó a los órganos impositores mantener la exigencia y el control en la observancia de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la epidemia.

Acerca de la realización de pruebas PCR y tests de antígeno a las personas que ya tienen boletos para salir temporal o permanente del país, la doctora Olivera Nodarse expuso que en la jornada del miércoles se atendieron de manera ordenada 773 viajeros en los centros habilitados para ese fin en los 15 municipios de la ciudad.

La facultativa reiteró la nota informativa emitida el 19 de enero por el Ministerio de Salud Pública, donde se aclara que “Cuba no tiene trasmisión de fiebre amarilla desde el año 1904, por lo que no es un país con riesgo de transmisión de la enfermedad y, en consecuencia, a las personas que salen de la Isla no se les considera viajeros procedentes de una región de riesgo de trasmisión de la dolencia”.

En ella también se afirma que “en el caso de la República de Nicaragua, el Ministerio de Salud de ese país, esclarece que no reporta transmisión de la fiebre amarilla en su territorio, por lo que no exige como requisito obligatorio de entrada el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla”.

Las autoridades habaneras indagaron por la marcha del proceso de vacunación de refuerzo.

Situación epidemiológica de La Habana

El director provincial de Salud Pública reportó que el miércoles se estudiaron seis mil 805 muestras, confirmándose 173 pacientes positivos a la COVID-19, 21 más que el día anterior; el 68 por ciento de ellos sintomáticos.

En el momento del diagnóstico, se encontraban 53 en hospitales COVID, 89 ingresados en el hogar, nueve en hospitales no COVID y 22 en centros de aislamiento.

Los 24 casos importados (21 extranjeros y tres cubanos) fueron detectados al quinto día, y procedían de Francia (ocho), España (cuatro), Canadá, Argentina y Bahamas (dos cada uno), Chile, Alemania, Ecuador, Estados Unidos, Italia y Kenya (uno cada uno).

Los 149 casos autóctonos eran contactos de confirmados.

En la jornada, se abren 91 controles de foco, se cerraron 90 y se abrieron 91, para un total de 703 puntos de vigilancia epidemiológica activos en los 15 municipios.

Al finalizar la jornada del miércoles permanecían ingresados tres mil 461 pacientes, de ellos dos mil 791 en el hogar. Se registraron un total de 740 casos activos (tres menos que el día anterior), de La Habana 723 (cinco menos), de ellos 388 estaban ingresados en su domicilio.

Asimismo, se internaron 984 personas, egresaron mil 14 y se recuperaron 179 enfermos.

Se atendían en las Unidades de Terapia Intensiva a seis pacientes, de ellos tres se encontraban en estado crítico inestable.