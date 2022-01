Series Nacionales de Béisbol, del desinterés a la pasión

Hablar de béisbol en Cuba en la actualidad es tal vez, junto con la economía, uno de los temas más polémicos por las múltiples cuestiones que han afectado la salud de la Serie Nacional.



Sin embargo, lo que se tiene como una de las primeras pasiones, aunque a veces parezca adormilada, revive cada año con los inicios de un campeonato que en los últimos nueve años ha sufrido diferentes cambios, tanto de fechas como en organización.



Aunque algunas de estas transformaciones estructurales, como los refuerzos, han servido para concentrar a los mejores jugadores del país en los equipos en disputa por el título, el abuso del mismo de hasta una segunda selección o el detenimiento de la serie por juegos amistosos no celebrados, como hace unos años con un equipo holandés, ha ido en detrimento del respeto a lo propio.



La cancelación del programa televisivo Béisbol de Siempre como respuesta ante la manifestación de una verdad, constituyó una de las decisiones, a modo de entender de la población y fanáticos de la pelota, más inexplicables cometidas contra el deporte nacional.



El arraigo a lo particular y conexiones emotivas desde lo visual con propuestas documentales y de ficción proyectadas en el programa Béisbol de Siempre establecían un puente de comunicación para entender lo que llegamos a ser como nación, desde que se escuchó por primera vez el sonido de una bola de cuero chocando contra un bate de madera.



Desde la perspectiva histórica, los tres primeros años de la década de los 60 en Cuba, movidos entre la euforia popular por los cambios sociales que llevaba a cabo la Revolución Cubana, las agresiones continuas de los Estados Unidos y la Crisis de Octubre, fueron posiblemente de los períodos más agitados y tensos de la nación.



Uno de los desenlaces más significativos para los cubanos de aquellos años, amantes del béisbol, fue el término definitivo de la Liga Profesional Cubana, compuesta por Habana, Marianao, Almendares y Cienfuegos, con el juego celebrado entre los dos últimos equipos como epílogo de lo que fuera uno de los torneos de mayor calidad en el área del Caribe.

Osvaldo Ferrari, profesor de Física jubilado, era un adolescente cuando finalizó la liga cubana y surgieron las Series Nacionales, en 1962. El entonces estudiante de secundaria asistió a la inauguración convidado por un primo también fanático del béisbol: “En general no había embullo, la gente extrañaba la pelota profesional. Decidimos ir porque nos enteramos que Fermín Guerra se había quedado como entrenador”.



La asistencia al estadio en las primeras dos Series no era muy numerosa, las personas estaban desinteresadas y no sentían la misma identificación con los nuevos equipos. “En 1963 fueron movilizados muchos jóvenes que estaban en la secundaria. Nos dieron la tarea por la UES (Unión de Estudiantes Secundarios, antecesora de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media) de vender en la calle entradas para el estadio. Hasta 1964 o 1965 no empezó a tomar auge el nuevo campeonato compuestos por buenos jugadores”, señala el profesor.



Sin embargo, la magia revitalizadora de un juego capaz de incitar múltiples emociones hizo regresar a las personas a los estadios, y desde entonces, comenzar la historia de rivalidades y dominios históricos, como los cuatro campeonatos consecutivos de Industriales o la salida de Manuel Alarcón por Orientales para cerrar la trocha, sumado a los triunfos del equipo Cuba en campeonatos internacionales.



Norma Normand era una niña en los años 50 y detestaba el béisbol: “La pelota no me interesaba, más bien me caía mal”. Su padre era un fanático como pocos del Club Habana y en su casa no podía existir otra cosa en el televisor que no fuera las imágenes de un terreno de pelota, con hombres dispuestos a todo en nueve innings.



“No se podía poner otro canal, no podía volar una mosca, en fin… Tanto era así que cada uno tenía su club preferido”, recuerda a sus 74 años.



“Mi padre, madre, abuela y hermano de 14 años eran habanistas. Sin tener ni idea de lo que era un hit me declaré almendarista, vaya, por irles a la contraria. Además, porque Willy Miranda era bello”.



Pasarían casi tres décadas hasta Norma decidió, en los años 80, conocer cuál era el misterio de tantas personas reunidas en un estadio.



“Me dije a mí misma que no podía haber tanta gente boba gritando y aplaudiendo si aquello no era interesante. Quería probar y poder hacer lo mismo. Entonces Jorge Eduardo, mi hijo y compinche para todo, me fue enseñando similar a las clases, en qué consistía todo aquello”.



Normand, como destacada alumna, aprendió a identificar las reglas del béisbol en el terreno de casa, el mismo que monopolizaba su padre siendo una niña: el televisor. “Hasta que descubrí la magia y la emoción de un juego”.



Desde entonces comenzó a asistir al estadio casi siempre los domingos, día en que celebraban doble juego, acompañada de su hija Adriana, quien muy al contrario de ella, desde pequeña gustaba del béisbol.



“Era gracioso vernos después a mi madre, a Adriana y a mí sentadas frente a la televisión para disfrutar los juegos, que preferíamos sobre las novelas”, confiesa sobre su relación de sentimientos encontrados con el béisbol.

Regresa la Serie Nacional y la expectativa que genera es apreciable en las conversaciones de un pueblo que disfruta del mismo modo que revierte su admiración, momentáneamente, en molestia, cuando las estrategias del juego no resultan según lo planeado por el mánager que lleva dentro cada espectador.



A pesar de éxodos, bajas, retiros e incluso pobres desempeños, la frase ¡play ball! continúa despertando el mismo entusiasmo en los aficionados.



El próximo 23 de enero, el primer lanzamiento a 90 pies del home marcará el inicio de un calendario que determinará el nuevo campeón del deporte nacional de Cuba, porque un equipo de béisbol es también una patria chica que lleva en cada juego, historias de vida atadas para siempre a la pasión.