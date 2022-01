Béisbol cubano agasajó a los mejores de la Serie 60

Tras meses de espera impuestos por la Covid-19, la Gala del Béisbol Cubano reconoció este viernes a figuras destacadas en la edición 60 de la serie nacional, al equipo medallista de bronce en los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali 2021 y a otras expresiones del quehacer de ese deporte, en Bayamo, Granma.



Dedicada al aniversario 60 de los clásicos locales, cuya primera edición fue inaugurada el 14 de enero de 1962 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la ceremonia acogida por la emblemática Plaza de la Patria, en Bayamo generó emociones desde su comienzo.



Un material audiovisual originado en La Demajagua permitió revivir el repique de la campana que marcó el llamado a la gesta independentista iniciada por Carlos Manuel de Céspedes y otros patriotas, el 10 de octubre de 1868.



Merecida evocación a Higinio Vélez Carrión y Ernesto Reinoso Piñeiro, fallecidos a causa de la pandemia mientras ejercían como presidente de la federación cubana y comisionado nacional, respectivamente, tributó otro momento conmovedor.

Foto: Cubadebate.

En presencia del presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller, del primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma, Federico Hernández Hernández, y del gobernador Francisco Alexis Escribano Cruz, la cita también devino homenaje a la historia de una disciplina afianzada en la identidad de la Isla.



Glorias como Norge Luis Vera, Wilfredo Sánchez, Antonio Muñoz, Braudilio Vinent y Ciro Silvino Licea prestigiaron la entrega de premios en una velada en que los mentores de Granma y Matanzas, y el comisionado de Las Tunas, alzaron los trofeos conquistados en el certamen concluido en abril del pasado año.



Miembros de los equipos todos estrellas ofensivo, defensivo e integral, y los líderes de esa campaña también fueron aplaudidos, como sucedió con Granma, La Habana y Santiago de Cuba debido a su condición de provincias más integrales del cuatrienio.

Foto: Cubadebate.

La ocasión fue igualmente propicia para que Vento Montiller entregara el Sello Conmemorativo 60 Aniversario del Inder al beisbol, en la persona del comisionado Juan Reinaldo Pérez Pardo, y al destacado músico Cándido Fabré, autor de varios temas dedicados a este deporte, como demostró poco después en la actuación que selló la gala.



Este domingo Alazanes y Cocodrilos animarán el duelo de apertura de la temporada 61 en el estadio Mártires de Barbados de esta urbe oriental.



Premiados (en varios casos los premios fueron recibidos por representantes):



Destacados en Cali 2021



Pedro Pablo Revilla Leyva, de Guantánamo.



Naykel Joel Cruz Zaldívar, de Matanzas.



José Eduardo Santos Escalante, de Sancti Spíritus.



Estrellas a la defensiva



Receptor: de Matanzas, Andrys Pérez García.



Primera base: de Cienfuegos, Daniel Pérez Pérez.



Tercera base: de Guantánamo, Luis Ángel Sánchez Rodríguez.



Torpedero: de Holguín, Yordan Manduley Escalona.



Jardinero izquierdo: de Las Tunas, Dailer Peña Torres.



Jardinero central: de Industriales, Yoassán Guillén Rockwood.



Jardinero derecho: de Las Tunas, Andrés Quiala Herrera.



Utility: Magdiel Alfredo Gómez Siscal (VCL).



Lanzador: José Pablo Cuesta Linzay (IND).

Foto: Cubadebate.

Estrellas a la ofensiva



Receptor: de Las Tunas, Yosvany Alarcón Tardío.



Tercera base: de Cienfuegos, Pavel Quesada Pedroso.



Torpedero: de Cienfuegos, Luis Vicente Mateo Terry.



Jardinero izquierdo: de Mayabeque, Yasnier González Vega.



Jardinero derecho: de Mayabeque, Denis Laza Spencer.



Bateador designado: de Sancti Spíritus, Fréderich Cepeda Cruz.



Líderes individuales



Carreras anotadas y triples, con 81 y 9, respectivamente, de Santiago de Cuba, Santiago Torres Baena.



Bases robadas, con 26, de Villa Clara, Magdiel Alfredo Gómez Siscal.



Dobles, con 22, de Sancti Spíritus, Yunier Mendoza Alfonso.



Bases por bolas, con 98, de Sancti Spíritus, Fréderich Cepeda Cruz.



Promedio de ganados y perdidos, con 857, de Cienfuegos, Carlos Damián Rodríguez Goitizolo.



Juegos lanzados, con 46, de Mayabeque, Mario Batista Hernández.



Juegos completos, ganados y lechadas, con 109, 13 y 5, respectivamente, de Camagüey, Frank Madan Montejo.



Juegos salvados, con 15, de Santiago de Cuba, Yunior Tour Pozo.



Estrellas integrales de la 60 SNB



Premio receptor Juan Castro García: Yosvany Alarcón Tardío (LTU).



Premio primera base Daniel Hernández González: Rafael Viñales Álvarez (LTU).



Premio tercera base Owen Blandino: Jefferson Delgado Castañeda (MTZ).



Premio torpedero Agustín Arias Tornés: Luis Vicente Mateo Terry (CFG).



Premio jardinero derecho Eulogio Osorio Paterson: Dennis Laza Spencer (MAY).



Premio jardinero izquierdo Erwin Walter Porteous: Yasniel González Vega (MAY).



Premio lanzador derecho José Antonio Huelga Ordaz: Frank Madan Montejo (CMG).



Premio lanzador zurdo Santiago “Changa” Mederos Iglesias: Yudiel Rodríguez León (LTU).



Premio novato de año Yadier Pedroso González: Marlon Vega Travieso (MAY).



Premio mejor árbitro Alfredo Paz Brieba: Jorge Miguel Niebla Rodríguez (MAY).



Premio grupo de anotación Jesús Pit Azanza: Sancti Spíritus



Premio mejor estadio Palmar de Junco: José Antonio Huelga, de Sancti Spíritus.



Premio mánager del año Ramón Carneado: Carlos Martí Santos (GRA).



Premio más valioso en play off: Guillermo García García (GRA).



Primeros lugares en la 60 Serie:



Primer lugar: Granma



Segundo lugar: Matanzas



Tercer lugar: Las Tunas



Provincias más integrales en todas las categorías:



Primer lugar: La Habana



Segundo lugar: Granma



Tercer lugar: Sancti Spíritus



Provincias más integrales del cuatrienio:



Primer lugar: Granma



Segundo lugar: La Habana



Tercer lugar: Santiago de Cuba



Tomado de Jit