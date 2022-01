La capital cubana espera el “rugido” de sus Leones

Este domingo 23 de enero comienza de manera oficial la edición 61 de la Serie Nacional de Béisbol con el juego inaugural entre Granma y Matanzas, campeón y subcampeón de la pasada edición, y el 25 entrarán en acción todos los equipos en búsqueda de la ansiada clasificación para la postemporada, tras disputar 75 choques.



Aunque todos los conjuntos tienen la misión de ganar la mayor cantidad de juegos posibles y en cada salida al terreno garantizar el espectáculo para la respetable y conocedora afición cubana, para el equipo de La Habana, Industriales, el objetivo va más allá.



La Serie inicia en el marco del 60 aniversario de los clásicos nacionales, en los cuales es precisamente Industriales el equipo más ganador con 12 títulos y su afición no admite otro resultado que no sea estar en la pugna por el campeonato, esquivo también desde hace 12 años.



Si bien es cierto que el equipo ha perdido jugadores importantes, no ha sido el único en Cuba y a pesar de eso han logrado una nómina donde se mezclan figuras jóvenes con otras más experimentadas con calidad para imponerse y rescatar el protagonismo de los Leones en estas lides.

Un aspecto importante a garantizar y que también tiene gran influencia en el resultado final es la disciplina dentro y fuera del terreno, la que debe estar acompañada de entrega, compromiso y respeto, como vía para horrar la historia de del béisbol habanero y cubano, declarado patrimonio cultural de la nación.



A esto se suma la labor que deben ejercer las autoridades de la capital cubana en la atención a los peloteros y técnicos que intervienen en la serie y a sus familiares, pues saberse atendidos los libera de preocupaciones, que de existir se reflejan negativamente en el juego diario, algo no difícil de lograr con el esfuerzo de todos.



El pueblo de la capital cubana espera el despertar de sus Leones y confía en que pueden rugir en grande. Industriales tiene una historia que defender y nuevas hazañas por lograr dentro del béisbol cubano.