Yosvani Peñalver: “Mi principal fortaleza es la mentalidad competitiva”

Yosvani Peñalver es uno de los jugadores de referencia en el equipo Industriales de la para la campaña 61 de la pelota cubana.



En los topes de preparación se ha reafirmado como una de las figuras que a la ofensiva debe ser vital en las aspiraciones de los Azules en la Serie Nacional.



Con el 53 de los Leones, conversó la COCO.



Eres parte de una familia con tradición deportiva…



“Vengo de una familia muy ligada al deporte y tuve la dicha de tener a mi tío José Modesto“Chiqui” Darcourt como referencia en la pelota.



“Él fue, va siendo y será siempre una inspiración para mí, alguien digno de admirar por las alegrías que le dio desde el box a la capital y al país”.



El camino en el deporte no está exento de dificultades. ¿Cuáles han sido tus momentos más complejos?



“Mi historia no es tan distinta a la de otros atletas: sacrificada y a la vez muy linda y por la que me siento muy orgulloso. Desde edades muy tempranas mis padres lucharon bastante para que yo practicara este deporte que demanda mucha economía, la cual en aquel entonces no teníamos, pero en mí vieron talento y pasión y redoblaron esfuerzos para sacarme adelante.



“Ya de mayor a veces me cerraron las puertas, pero pude demostrar que podía estar en las Series Nacionales por mi propio sacrificio y consagración. Así es la vida, las peores batallas son para los mejores guerreros”.



A tus 29 años ya acumulas experiencia en el espectáculo beisbolero, pues ya cuentas con siete Series Nacionales entre los equipos Artemisa e Industriales, en ambos con resultados positivos. ¿Qué expectativas y metas futuras tienes?



“Soy joven, pero ya con experiencia en la liga nacional, ya que cada día se aprende más en este bello deporte. Mi mente es ganadora y de constante superación por lo que tengo la meta de ser campeón con los Azules, establecerme en la selección nacional y probarme en una liga foránea”.

Con el inicio de la Serie 61 cerca, ¿cómo valoras la preparación del equipo?



“Los entrenamientos han sidol satisfactorios. En el equipo hay una mezcla de juventud y experiencia, con edad promedio de 26 años. Es una generación talentosa, que tiene en mente el campeonato. Si sale o no el resultado dependerá de que seamos capaces de hacer las cosas bien en el terreno”.



¿Qué esperas de esta temporada?



“A modo general veo una Serie muy pareja y diría que dentro de la calidad que hay será la más competitiva.



“Los Leones como siempre tenemo muchos ojos sobre nuestro resultado, pero también a la afición siempre apoyándonos y por qué no, a los detractores que esperan la falla de equipo para criticar desmedidamente. Pero aceptamos el reto y eso nos hará esforzarnos más”.



Un atleta debe conocer sus fortalezas y debilidades. ¿Cuáles aprecias en ti?



“Sin falsa modestia considero que mis mayores cualidades son que poseo un poco de todas las herramientas, técnicamente hablando, pero creo que la principal fortaleza radica en mi mentalidad competitiva y en mi constante deseo de fomentar la unidad en el equipo”.



¿Qué significa para ti integrar el equipo de Industriales?



“Es un sueño hecho realidad: si todos concientizan el peso que conlleva portar la camisa Azul; la historia que muchos forjaron para que cada niño deseara estar en ese equipo; Ios muchos jugadores de otras provincias que desean vestir alguna vez esa franela, quizás la entrega sería mucho mayor”.