Renacidos González Barros, Eddy Martin, Salamanca y Montesinos

El más reciente Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González Barros mostró un gran salto cualitativo en las obras presentadas, aunque la respuesta a la convocatoria debió ser mayor en un certamen que mantiene presentes a integrantes sagrados del sector ya fallecidos, pues en esta edición, por vez primera, se unieron al nombre del querido “Pepe”, los de Eddy Martin, Bobby Salamanca y Enrique Montesinos, al denominar así a nuevos premios en televisión, radio e investigación.



Muy felices estarían estos hombres con los muchos jóvenes vencedores —la mayoría— la potente incorporación de mujeres, así como la profunda y hermosa visión de los aspirantes a los galardones en general.



Próximamente trataré este asunto con hondura superior: ahora prefiero recordar homenajeados en el principal concurso del periodismo deportivo cubano. Quienes no los conocieron deben beber bastante en el manantial del quehacer y la existencia de estas cuatro personas. Ganarían tanto. Los demás, se fortalecerían al ritmo de los recuerdos.



Firme decir y actuar en González Barros. Anciano le llegó la victoria de la patria. Su alma no tenía máculas terribles de aquella selva que le tocó vivir antes de 1959.



Incorporado enseguida al proceso como ciudadano y profesional. Sus textos brillaban desde el diario Granma y la revista Verde Olivo. Su brega en la prensa, junto a la del atleta Sergio “Pipián” Martínez y la del comisionado Reinaldo Paseiro, pesó para que el clásico ocupe un sitio el corazón del país. Apoyó a quienes llegaban a la profesión, sin extremismo ni mano suave, con el ejemplo y palabras convincentes.



Un colega de los tiempos de Pepe nos ofreció una anécdota que lo da entero. La Liga Profesional de Béisbol acostumbraba a repartir un porcentaje de sus ganancias entre los periodistas que reportaban el campeonato. Buscaban evitar las críticas y gozar de ditirambos. Al término del torneo, lo llamaron para darle el dinero. Antes de dar la espalda, le dijo al individuo: “No me falte el respeto: José González Barros no está a la venta”.



Ya en la Revolución, un funcionario lo instó, con prepotencia, a escribir favorablemente de una disciplina, silenciando los males. Contestación cual bofetada: “Yo no soy un mentiroso y escribo lo que pienso”. El personajillo terminó, algún tiempo después, en el estercolero enemigo.



El avileño Eddy Martin, más allá de su merecido Premio Nacional de Periodismo por la Obra de la Vida, sobresalió como ciudadano, nunca atado a la cultura física a pesar de comprenderla y amarla. Militante del Movimiento 26 de Julio, sufrió persecución, cárcel, torturas.



Nunca olvidó a su terruño natal ni a su origen pobre. En la fase nueva revolucionaria ayudó a la hornada llegada al ámbito, especialmente en Juventud Rebelde y la Televisión Cubana.



En lo más crudo del Período Especial me lo encontré sobre la bicicleta cuando iba hacia su trabajo y, en medio de la conversación acerca de la batalla, criticó la posición de alguien que intentaba tapar los errores y reflejaba todo perfecto: “Es capaz de afirmar que no hay baches en las calles, hasta que choque con uno y se vaya de cabeza… ¡Cuánto daño hace quien se comporta de esa manera!”.



Juan Antonio Salamanca, cará… No lo amarremos a sus frases refulgentes para impulsar desde la pelota los combates de la zafra. Un creador, un humorista con bastante de aires poéticos, de estilo inimitable: era él mismo. Logró a golpes de labor y sacrificio sus sueños de cuando era bodeguero en San Miguel del Padrón, y disfrazaba una botella de micrófono para narrar una pelea de boxeo o un encuentro beisbolero inventado.



“Bobby” había arribado la etapa para los de abajo y la abrazó para avanzar y hacerla avanzar. Debemos tener en cuenta sus escritos sobre el deporte de las bolas y los strikes.



Montesinos, libros, artículos, galardones, su fructífera presidencia del círculo de periodistas de las lides del músculo en la nación, sus cargos y el respeto conquistado en la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva. Está por encima: ha sido el periodista cubano de mayores saberes sobre el atletismo y el baloncesto, conducidos a diversas obras y a las páginas de diarios y revistas. Sus logros en la investigación están entre los de superior relevancia de todos los tiempos en la rama.



Vigorizan la deseada presencia de los mencionados colegas, los ganadores del premio Eddy Martin a la mejor narración deportiva de la televisión en 2021, el Bobby Salamanca a la mejor de la radio y el Enrique Montesinos al más sobresaliente trabajo investigativo.



Para “completar el cuadro “, propongo denominar Elio Menéndez al mejor texto deportivo del año y José Agraz a la mejor fotografía, por las mismas causas de las designaciones en los otros frentes. Ambos colegas lo merecen y aportarían mayor honor aún al certamen.