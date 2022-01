La Habana: rumbo a dignificar el comercio

El comercio es un sector de suma importancia para el desarrollo de la vida económica y social de la capital, el cual busca perfeccionarse en un escenario acentuado por el recrudecimiento de las políticas hostiles de Estados Unidos contra Cuba y la presencia de la Covid – 19.

Para acercarnos al tema, la emisora COCO dialogó con Marielbis Alvarez Santi, jefa de unidad Básica de Comercio en el municipio Cotorro, quien expresó: “desde 2016, este sector se encuentra inmerso en un proceso por dignificar todas las gamas del comercio, la gastronomía y los servicios, el cual, se desarrolla en dos direcciones fundamentales.”

“Teniendo en cuenta las necesidades actuales de este ramo en la provincia, la mejora en la prestación de servicios es la primera de las líneas trazadas. Con el objetivo de limpiar las manchas que hoy empañan al comercio, como los maltratos en la atención a la población, la correcta gestión de inquietudes y respuestas a los planteamientos de los consumidores, se enfatizó en la preparación y superación de los trabajadores, cuadros, funcionarios mediante cursos.

Las unidades de comercio buscan incrementar la calidad de los servicios que brindan a la población.

“Nuestro otro enfoque consiste en la rehabilitación y rescate de bodegas, carnicerías y puntos de venta que se encuentran en malas condiciones constructivas por la importancia social de estos. En ese sentido, podemos decir que en la demarcación capitalina se han reparado más de 300 unidades y se han inaugurado varias bodegas mixtas, las cuales ofrecen una gama más amplia de servicios.”

La jefa de unidad Básica de Comercio del Cotorro comunicó que el pasado año 2021 constituyó un periodo de cambios significativos para el sector a causa del auge alcanzado por las vías de comercio electrónico y las plataformas de pago como EnZona y TransferMóvil, elementos que han facilitado esta actividad económica no solo a nivel sectorial, también a los consumidores.

Plataforma Enzona comenzó a utilizarse en unidades de la gastronomía de La Habana. Foto: Tomada del Mincin.

Según Álvarez Santi, a partir de la difícil situación económica ocasionada por los efectos de la pandemia, el país adoptó determinadas medidas para asegurar la distribución de varios artículos de primera necesidad. En tal sentido, la libreta de abastecimiento adquirió una gran relevancia.

“La libreta de abastecimiento ha sido el eje fundamental de nuestras actividades en este periodo de pandemia, en el que ha imperado la necesidad de regular determinados productos con el fin de llegar a una equitativa distribución de estos a la población.

“Esto también nos ha permitido y actuar de manera efectiva en contra de los revendedores y coleros. Por ejemplo, en el caso de la distribución del cigarro, este producto adquirió un precio bastante elevado por la reventa, debido a esto, el sector tomó la medida de regularlo por la libreta de abastecimiento para mayores de 16 años. De esta forma, se logró mantener un mejor control sobre el producto.

“Esta decisión constituye un triunfo para nosotros por su aceptación y la satisfacción que causó en la población. Asimismo, debemos implementar más medidas en función favorecer a la población y lograr más equidad con otros productos de alta demanda.”

En esta época marcada por las carencias, la lucha contra las ilegalidades y el acaparamiento de recursos ha sido fundamental y en el capitalino municipio Cotorro, se combate lo mal hecho mediante la correcta aplicación de los controles internos, así lo expresa Álvarez Santi.

Como unidad básica municipal, Cotorro no presentó ningún hecho delictivo.

“Como unidad básica municipal, Cotorro no presentó ningún hecho delictivo, sin embargo, esto no significa que no tengamos fisuras, sin embargo, hemos trabajado para enmendarlas. Nuestro trabajo está enfocado en la prevención, de este modo, la correcta aplicación de los controles internos nos permite detectar los problemas y tomar las medidas pertinentes.

“El objetivo fundamental es que las personas comprendan la necesidad de cuidar a las familias, ya que el cuadro, funcionario o trabajador que incurra en ilegalidades puede ser sancionado con años de prisión. Obviamente las consecuencias de estos actos traerán repercusiones negativas para las familias.

“La batalla contra estas indisciplinas requiere de una ardua labor y, sobre todo, de atención sistemática”, concluyó.