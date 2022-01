Leones debutan ante Cazadores este martes en la Serie 61

Los equipos Industriales y Artemisa debutarán este martes en la 61 Serie Nacional de Béisbol, cuando se midan desde las 13:00 (hora local), en el estadio 26 de Julio, de la vecina y occidental provincia cubana.



Como señalamos en un trabajo anterior, los Azules dominan los enfrentamientos históricos 36 victorias por 20, aunque, según el estadístico Yirsandi Rodríguez, de la 58 a la 60 Serie hay cinco triunfos para los Cazadores y apenas uno más para los Leones.



En la justa precedente vencieron los artemiseños por tres a dos, imponiéndose en los tres primeros juegos 2×0 y 5×2 como locales, y 7×4 en el primer desafío celebrado en el Coloso del Cerro, en tanto los Azules se agenciaron el doble choque, disputado a siete entradas, con pizarras de 4×3 y 8×1.



En esos cinco duelos, la ofensiva de los Leones solo conectó 29 indiscutibles, un promedio de poco menos de seis por partido, con cuatro dobles e igual cantidad de jonrones, mientras, que los artemiseños consiguieron 36 imparables, en los que se incluyen seis tubeyes y un solitario cuadrangular.



A la defensa solo se cometieron cuatro errores en los cinco enfrentamientos, tres de ellos de los capitalinos.



Individualmente el mejor bateador por la tropa de Guillermo Carmona fue el versátil Andrés Hernández, quien solo jugó la subserie en el Latino y se fue de 8-3, con doble, jonrón y tres remolques.



El toletero Lisbán Correa pegó par de vuelacercas y el ya retirado jardinero Estayler Hernández consiguió pegar cinco hits en 17 turnos, con cuadrangular y cuatro impulsadas.



Por los Cazadores, la figura ofensiva y único destacado fue el jardinero central Yoan Moreno, que en cuatro choques promedió para un astronómico. 538, con siete hits en 13 turnos, dos dobles, un jonrón y cinco carreras remolcadas.



Desde el montículo, el veterano cerrador artemiseño José Ángel García se robó el protagonismo al acreditarse tres rescates sin permitir carreras, ni hits en cuatro capítulos de actuación, con dos ponches, un boleto y un pelotazo.



Por los Leones, el derecho José Pablo Cuesta tuvo dos aperturas en las que lanzó durante 13 entradas completas en las que permitió tres limpias y 12 hits, archivando una victoria y un revés.



Artemisa llega a la Serie 61 con 12 novatos y un roster sin grandes pretensiones, donde su principal propósito debe ser el mejorar el penúltimo lugar alcanzado en las dos campañas precedentes.



Su mayor fuerza radica en el área del pitcheo donde aparecen varios experimentados, encabezados por el olímpico Miguel Lahera.



Por su parte, Industriales, octavo lugar en la contienda pasada, no tiene otra meta que llegar a la final, a la cual no acceden desde la 51 Serie, y luchar por un título, que no celebran desde 2010.



Para el primer enfrentamiento de esta nueva temporada, los mentores Lázaro Arturo Castro y Guillermo Carmona tendrán disponibles a lo mejor de su cuerpo de lanzadores.



El debutante mánager de los Cazadores pudiera depender en primera instancia de los zurdos Geonel Gutiérrez y Misael Villa, mientras que el experimentado Carmona debe inclinarse para el juego inaugural por el espigado y talentoso Pavel Hernández.



Los también derechos Marcos Ortega y Pedro Álvarez pudieran completar el trío de abridores Azules para esta primera serie.