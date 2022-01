Pavel Hernández: “Estoy listo para hacer el trabajo”

El día esperado llegó para Pavel Hernández. Después de una temporada 2020-2021 donde demostró estar listo para empeños mayores, convirtiéndose en uno de los principales lanzadores de Industriales, el derecho fue elegido como primer abridor del equipo.



El reto será este martes, a partir de las 13:00 (hora local), cuando los Leones visiten a los Cazadores de Artemisa, dando inicio a su accionar en la 61 Serie Nacional del béisbol cubano.



En el mismo escenario donde el legendario zurdo Santiago “Changa” Mederos implantó récord de 5-0 en sus primeras aperturas del año vistiendo el traje de los Industriales, Hernández siente un gran honor por la oportunidad que tendrá y espera entregarse al máximo.



“Será un juego especial para mí”, le confesó el diestro de 25 años a la COCO, quien asumirá el rol como principal abridor del staff de Industriales en su sexta temporada de experiencia en Series Nacionales.



“Pienso en esto y me motivo aún más. Estaré donde grandes lanzadores hicieron historia en el equipo de mis sueños, el más grande de nuestro país, por donde han pasado tantos magníficos atletas de tremendísimo nivel. Es un honor para mí haber sido elegido”.



En la pasada campaña, Hernández salió derrotado por 5-2 ante los Cazadores en su única apertura cuando los Azules visitaron el estadio 26 de Julio y, como suele decir, siempre de las derrotas se obtienen experiencias interesantes.



“Así es el deporte”, expresó sobre su revés ante los Cazadores en la pasada campaña, durante una apertura donde lanzó 3,2 innings, admitió cuatro hits e igual número de carreras limpias.



“Se gana y se pierde, por eso creo que el rival más importante siempre es el del día. Este es otro año, no pienso en desquitarme contra ellos. Nunca me enfoco en un rival, siempre busco hacer mi trabajo y darle a mi equipo opciones para ganar los partidos. Voy a salir a darlo todo en el terreno”, acotó.



Luego de una etapa de preparación intensa y por segundo año consecutivo manteniendo las medidas epidemiológicas para contrarrestar el ataque de la Covid-19, Hernández ha sido uno de los serpentineros que más ha progresado en el actual cuerpo de lanzadores de Industriales.

“La preparación ha sido muy buena”, comentó el espigado diestro que hace honor al número 26 de Orlando “El Duke” Hernández.



“Ha estado bien diseñada en todos los aspectos, se han hecho varios ajustes para mejorar la mecánica y siempre estamos buscando una mayor eficiencia”, dijo.



En la pasada 60 Serie Nacional, Hernández registró la más alta tasa de ponches (8.6) entre 42 lanzadores calificados con al menos 71 innings lanzados.



Habitualmente, su bola rápida rozaba las 92-93 millas por hora (mph) como velocidad máxima, y durante casi toda la temporada se estabilizó en una media entre 88-91 mph. Sin embargo, el gran salto de calidad del diestro capitalino no fue únicamente su habilidad para sentenciar a los bateadores por la vía de los strikes.



De manera general, todos los lanzamientos de Hernández mejoraron tanto en velocidad como rotación, valor agregado que, a diferencia de la 59 Serie, le permitió establecerse como uno de los abridores titulares del equipo.



“Por la forma en que se ha trabajado, quizás no esté desde el comienzo al tope de la velocidad”, explicó sobre cómo espera que funcione la dosificación de sus cargas de entrenamiento dentro de la 61 Serie Nacional. “Pero creo que salida a salida se empieza a coordinar la maquinaria, y se elevan todos los niveles de juego”.



¿Te sientes al 100 por ciento para tu primera apertura?



“Estoy listo para hacer el trabajo”.

