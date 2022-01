Retoma entrenamientos medallista mundial de canotaje Yarisleidis Cirilo

Luego de casi tres meses de inactividad, la finalista olímpica y medallista de plata y bronce mundial de canotaje, Yarisleidis Cirilo, regresó a las aguas de la Escuela Nacional de Remo y Canotaje, en La Coronela, La Habana, para ir paulatinamente en busca de su mejor forma deportiva.



Así lo aseguró a la COCO la atleta de 19 años, elegida mejor novata de 2021 en Cuba, atendiendo a los resultados obtenidos el pasado año, sin duda la temporada de su gran despegue internacional.



Una lesión en su rodilla de apoyo, previo al inicio de los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali-Valle Colombia, hizo que médicos y entrenadores apostaran por proteger a la atleta y en su lugar enviar a la justa cafetera a la jovencita de 17 años Erika Cerza.



La lesión se fue agrabando con el desgaste físico en las competencias, por lo que sufría fuertes dolores en la zona afectada, que limitaban la ejecución con efectividad y consistencia de las paletadas en cada evento, explicó Cirilo.

Foto: Cortesía de la atleta.

Tras casi tres meses de rehabilitación en la Clínica Internacional de Varadero, en la provincia Matanzas, han desaparecido las molestias, por lo tanto la guantanamera se muestra optimista y asegura que volverá a ser la canoísta que siempre apuesta por lograr buenas actuaciones.



Sobre sus aspiraciones destacó que el principal objetivo es llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos de París, en 2024, junto a su compañera de canoa en el C2 a 200 y a 500 metros, Katherin Nuevo, con quien entrena, ambas enfocadas en un futuro competitivo cargado de éxitos.

Cirilo (a la derecha), junto a su compañera de equipo Katherin Nuevo. Foto: Cortesía de la atleta.

Cirilo agradeció a los médicos y fisioterapeutas que le atendieron por todo el empeño mostrado, así como a su madre y esposo, quienes “mantuvieron una actitud optimista hasta en los momentos más dificiles del proceso, donde el dolor sacó lágrimas y el estado de ánimo en no pocas ocasiones estaba por el piso.



“Ellos supieron alegrar mis días, pese a ese mal momento del cual me repongo confiada en hacer mejor las cosas, en entrenar más fuerte, en cuidarme más, en cumplir sueños y regalar a todo el que me sigue cada medalla. Con ese propósitovuelvo a la canoa”, sentenció Cirilo.