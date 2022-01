Copa de Balonmano Alfredo Quintana y la satisfacción familiar

La Copa de Balonmano Alfredo Quintana in Memoriam, organizada por la peña de veteranos de este deporte en La Habana, tuvo lugar recientemente con el objetivo de homenajear a este destacado portero de los equipos de la capital cubana y de Cuba, fallecido en 2021, en Portugal.



La competencia contó con la presencia de los padres del balonmanista, quienes accedieron a ofrecer sus consideraciones a la COCO.



“Constituye regocijo y un gran honor que sus compañeros de equipo cuando jugó en Cuba en las diferentes categorías hayan reconocido la labor de él como atleta y le rindan homenaje con la celebración de esta copa. Estaré eternamente agradecido con esta iniciativa”, expresó Eduardo Quintana, padre del atleta homenajeado.



Mientras que Silvia María Bravo, madre del balonmanista, expresó: “Mi hijo comenzó su carrera deportiva aquí, en La Habana, desde muy niño, pasando por las diferentes categorías, hasta llegar al equipo nacional, donde se desarrolló como atleta y sobre la base de lo que aprendió en Cuba logró tener un desarrollo importante en la Liga de Portugal y yo como madre no valoraba todo su éxito dentro del balonmano hasta leer el libro sobre su vida y ver el actuar de sus compañeros desde el mismo momento de su muerte.



“Ver cómo sobre la base de tanto sacrificio de tantas dificultades por los momentos que vive el mundo, a lo que Cuba no escapa, ellos se crecieron y organizaron este evento, me deja satisfecha y orgullosa.



“Saber que a través de un homenaje a mi hijo el deporte y el balonmano se llena de nuevas energías, es un aliciente en medio del dolor que llevo tatuado como madre”, dijo emocionada.

