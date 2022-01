Latinoamericano listo para 61 Serie Nacional de Béisbol (+Fotos)

El emblemático parque de béisbol Latinoamericano, de La Habana, vestirá sus mejores galas este sábado en la primera subserie de los Leones de Industriales como locales en la recién iniciada 61 Serie Nacional de Béisbol.



René Ramos, director del Latino, destacó a la COCO que las acciones de reanimación en el estadio iniciadas en diciembre concluyen de forma favorable, gracias a la brigada de mantenimiento de la instalación deportiva y el concurso de las autoridades de la pelota en la capital cubana.



Entre los trabajos de mantenimiento que permitirán brindar una mejor acogida a peloteros y aficionados figuran la rehabilitación de redes hidraúlicas y sanitarias, reparación parcial de las torres del alumbrado artificial, así como acciones de pintura en las gradas, cabinas de transmisión, entre otras áreas.

Foto: Ángel Ferrás/COCO.

De igual forma, se niveló con arcilla la grama del terreno y se rehabilitó el césped, aunque se mantiene la situación de contaminación en la zona del jardín central, donde a pesar del esfuerzo desplegado no se logró lo previsto, acotó Ramos.



En relación con las ofertas gastronómicas expresó que será una vez más la unidad gastronómica de la Dirección Provincial de Deportes en La Habana la encargada de las elaboraciones, aunque no descartó para más adelante la participación del sector no estatal en esas funciones.

Fotos: Ángel Ferrás/COCO.

Acerca del horario de entrada al estadio, argumentó que será a partir de las 11:00 (hora local), a través de tres puertas y habrán tres tipos de opciones en los palcos, con precios diferenciados.



El equipo Industriales enfrentará durante sábado y domingo al actual campeón de la pelota cubana, Granma, siempre a partir de la 13:00.