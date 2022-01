61 Serie Nacional: analizando el inicio de los Leones

Por varias razones, es probable que te hayas sorprendido con el éxito de los Cazadores en el día de apertura contra los Leones de Industriales.



Es cierto, Artemisa había cerrado la pasada 60 Serie Nacional en el decimoquinto lugar en la tabla de posiciones, y permitieron el peor diferencial de carreras (-236).



Sin embargo, aunque terminaron viendo expuesto el peor promedio de la liga con corredores en posición anotadora (.190), los Cazadores jugaron a un nivel muy superior contra Industriales. De hecho, vencieron en los primeros tres partidos ante los Azules, con par de triunfos como home club en el estadio 26 de Julio.



En el inicio de la 61 Serie Nacional del Béisbol cubano, el enfoque de los Cazadores no cambió, y muestra de ello fue la remontada con victoria de 8×7 en el final del onceno inning.



Para más emoción de los fanáticos artemiseños en su regreso al parque 26 de Julio, el novato Carlos Yoel Amat debutó en Series Nacionales decidiendo el match sensacionalmente con hit de oro ante el diestro David Mena.



Sobre las principales deficiencias de Industriales, estuvo la defensa, que con cuatro errores forzaron al pitcheo a permitir cinco carreras sucias. En el primer partido, la ofensiva de los Leones produjo 13 hits, con destaque para el antesalista Jorge Luis Barcelán (2-2, 2B, 2-CI) y el jardinero derecho Yosvany Peñalver (6-3, 3-CI), pero dejaron a 11 corredores en las bases.



Tras asumir la carga de seis entradas, el bullpen de los Azules fue el más afectado, al soportar cinco carreras, cuatro de ellas inmerecidas.



Al día siguiente, el pasado miércoles, Industriales venció 10×3 con destaque ofensivo para el inicialista Yasiel Santoya (4-3, 2-CI) y el cátcher Oscar Valdés (3-2, 3-CI), y dominante relevo del diestro Andy Vargas, quien tiró cuatro ceros y se apuntó su primer éxito en Series Nacionales.



En apenas dos partidos, ya hay tendencias positivas y negativas que analizar:



Lo más interesante: la ofensiva sigue siendo uno de los puntos más fuertes del equipo. Es cierto que los Azules han jugado apenas dos partidos, ambos contra uno de los peores staff de lanzadores en la liga, pero el potencial ofensivo de los Leones es apreciable, incluso sin sus principales remolcadores del año pasado: Lisbán Correa, el Jugador Más Valioso (MVP) de la 60 Serie Nacional, y Stayler Hernández, quien brillaba como uno de los bateadores más oportunos en la liga.



Jugadores a seguir



Bateadores: la dupla de Alberto Calderón y Yosvany Peñalver. Ambos se combinan para .500 de promedio (20-10) en sus primeras 20 veces al bate entre ambos. Si se mantienen saludables, tanto Calderón como Peñalver serán piezas fundamentales para la producción de carreras.



Lanzadores: Raymond Figueredo. Tiene el talento para imponerse como un relevista con resultados sobre el nivel de la liga, sobre todo si mantiene los ajustes en su comando. Contra los Cazadores, Raymond lanzó 2,1 innings y permitió un solo hit: jonrón del capitalino Carlos de la Tejera.



Sorprendente: Andy Vargas (lanzador relevista). El derecho de 22 años recibió la responsabilidad de mantener una ventaja de dos carreras y lanzó cuatro entradas casi perfectas, con tres ponches y un solo hit permitido.



La avería más preocupante: la defensa. A medida que el trabajo defensivo pueda mejorar, los lanzadores tendrán más probabilidades de avanzar en los partidos. Cuando quitas las carreras sucias en el primer juego ante los Cazadores, Industriales habría ganado 5×3.

Así pues, aunque el resultado final de 10×3 no refleja que Artemisa logró poner el marcador 4×3 este miércoles en el final del tercer inning, los Leones consiguieron su primera victoria de esta 61 Serie Nacional.



De hecho, también volvieron a forzar el empate 5-5 en la serie particular ante los Cazadores en las últimas dos campañas, tras haber sufrido tres reveces de forma consecutiva en el estadio 26 de Julio.



Con marca de 1-1 tras la suspensión oficial por lluvia del tercer desafío ante los Cazadores el pasado jueves, Industriales debutará este sábado en casa ante Granma.



El par de choques de fin de semana no solo activará el desafío entre Alazanes versus Leones, pues también servirá de escenario para el regreso de la fanaticada a un juego oficial de Serie Nacional en el estadio Latinoamericano.



El último partido donde se abrieron las puertas del Coloso del Cerro para los aficionados fue hace más de dos años, el domingo 5 de enero de 2020, para el segundo juego de la semifinal en la 59 Serie Nacional, desafío que ganaron los Toros camagüeyanos 7×5.



Contra los Alazanes de Granma (3-1), rival que eliminó a los Leones en la fase de cuartos de final de la 60 Serie Nacional, los dirigidos por Guillermo Carmona tienen marca dominante de 7-6, 9-7 y 17-14 en los últimos dos, tres y cinco años, respectivamente.



Esperemos que sea otra interesante disputa entre dos de los equipos favoritos para regresar a la postemporada este año.