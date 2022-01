61 Serie Nacional: reflexiones y análisis sobre la primera semana de Industriales

El golpeo intenso podía escucharse desde las alturas de las cabinas de transmisión en el estadio Latinoamericano, cuando los bateadores de Industriales comenzaron su práctica de bateo previa al juego del domingo contra los Alazanes de Granma.

A las 10:50 (hora local), sin el más mínimo rayo de sol irradiando energía sobre la grama del Coloso del Cerro, ya se percibía un ambiente bastante difícil para entrar en calor.

Nueve innings después de que se escuchara la voz de playball, dos horas y 29 minutos fueron suficientes para ver a un ganador celebrar sobre el box: los Alazanes de Granma vencieron 2×1 a los Azules de la capital cubana, apoyándose en una joya de pitcheo del diestro Yoel Mojena, y bambinazos decisivos del dúo Raico Santos-Guillermo Avilés.

Foto: Raidel Pedrera.

Granma evitó la barrida en el match particular de fin de semana ante los Industriales, quienes habían vencido 8×4 el pasado sábado durante la primera serie del año con el regreso del público al estadio Latinoamericano. El estacazo de Avilés igualó el marcador 1-1 en el inicio del octavo, y luego Santos aplastó un cambio de velocidad a 76 millas por hora (mph) de David Mena en cuenta de 1-2, para sentenciar a los Leones en la parte alta del noveno episodio.

Mojena lanzó una apertura dominante que extendió hasta 115 envíos, batallando en un duelo ante otro diestro granmense, Marcos Ortega, quien aseguró siete ceros en ocho entradas por los Azules.

Fueron dos partidos de bajas temperaturas, sobre todo si analizamos el poco calor ofensivo. Los Alazanes terminaron con más ponches (15) que hits (14) frente al pitcheo de los Leones, y dejaron esperando remolque a 23 de los 26 corredores que colocaron en posición anotadora. Sin embargo, el impacto que compensó la deficiente producción de los swings granmenses este domingo en el Latino, una vez más volvió a ser el poder.

Jorge Alomá aún no ha mostrado su mejor versión ofensiva en la recién iniciada campaña. Foto: Raidel Pedrera.

Mientras, Industriales se combinó para registrar 16 hits sencillos y un solo extrabase—jonrón de Andrés Hernández el pasado sábado contra el abridor César García—, tercero y cuarto bates de los Alazanes, Raico Santos y Guillermo Avilés, unieron fuerzas para producir la mitad de los hits (7) y los dos jonrones del lineup este fin de semana.

Con marcado dominio del pitcheo, la ofensiva de ambos equipos ofreció un adelanto de lo que podría ser decisivo entre las fortalezas de ambos contendientes de los playoffs en la pasada 60 Serie Nacional.

Analicemos qué tendencias vale la pena mantener en perspectiva tras el duelo Industriales vs Granma. Principales señales que nos dejó la serie:

El dominante pitcheo de los Azules: Hay solo algunos números que nos conducen hasta la eficiencia lograda por el staff de los Industriales este fin de semana: .215/.325/.338 (.663 OPS) permitido, y la principal tendencia… ¡15 ponches propinados!

Una segunda noticia alentadora para el manager Guillermo Carmona, fue que sus abridores programados frente a los Alazanes, Erick Christian González y Marcos Ortega, aseguraron 12 de esos 15 strikeouts, mezclando buena velocidad y repertorio.

Obviamente, Industriales necesita que otros dos diestros, Pavel Hernández y Pedro Álvarez, comiencen a ajustarse como la dupla inicial de abridores, pero contar con Ortega y González, además de un posible debut muy pronto de Maikel Taylor, ofrece interesantes proyecciones.

Marcos Ortega ha realizado hasta ahora la mejor labor entre los abridores Azules. Foto: Raidel Pedrera.

Poder… ¿aislado?: Hagamos un pequeño debate sobre el bateo de poder: Industriales está promediando para línea de .305/.396/.362, luego de 166 apariciones en home combinadas durante los primeros cuatro juegos en esta 61 Serie Nacional. El promedio de bateo y el OBP no son relevantes, pero superan la media de la liga, ubicada actualmente en .281 BA y .378 OBP, respectivamente.

Sin embargo, he aquí la caída en la producción: los Azules suman apenas seis extrabases, cinco de ellos dobles y un jonrón de Andrés Hernández. Ningún bateador tiene multi-extrabases hasta el momento y, si deseas establecer una comparación rápido, esto es lo que significa el .362 slugging colectivo: 91 SLG+, una métrica llamada “Slugging plus” que, cuando está por debajo de 100, indica un puntaje inferior al del promedio de la liga.

De hecho, Industriales prácticamente había duplicado los extra bases de este año en apenas sus primeros dos partidos ante los Indios en la pasada 60 Serie Nacional. Después de dos desafíos, los Leones sumaban 31 hits, cuatro dobles y cinco jonrones, cuatro de ellos producidos por Lisbán Correa (2) y Jorge Luis Barcelán (2).

En esta campaña, el poder y la consistencia que aportaban Correa y Stayler Hernández para remolcar carreras parece irremplazable, incluso aunque Carmona cuente con Barcelán sano y de regreso al lineup.

Este domingo, a pesar de su gran actuación, no podría decirse que el diestro granmense Yoel Mojena estaba indescifrable. El dominio de Mojena no se basó en lanzamientos de potencia. La velocidad máxima que alcanzó, rara vez rozaba las 88 mph y se estabilizó entre 84-86, pero la mezcla de lanzamientos lo ayudó a cumplir su estrategia junto al trabajo del cátcher Iván Prieto: desesperar a los bateadores, no lanzarles nada cómodo en puntos donde sus respectivos swings pudieran hacer daño.

De cualquier manera, se espera el progreso de varios bateadores talentosos del equipo, que podrían combinar sus habilidades de contacto con disciplina en el plato y poder ocasional.

Yosvany Peñalver, de mantenerse sano, apunta a tener una gran campaña ofensiva. Foto: Raidel Pedrera.

El enfoque crucial: Estoy seguro que lograste percibir parte de esto durante el fin de semana. Había algunas claves importantes que los lanzadores de Industriales debían asegurar:

A-Dominar al primer bateador del inning.

B-Prestarle especial atención a Osvaldo Abreu, el bateador que suele armar el juego ofensivo de manera consistente entre los Alazanes. Abreu posee habilidades para iniciar varias jugadas, sobre todo con un swing altamente ofensivo en situaciones de “corrido y bateo”.

C-Luchar para que, sobre todo, Santos y Avilés entraran al plato con el mayor porcentaje posible sin corredores en circulación.

D-Limitar a Alexquemer Sánchez, quien permitió la conexión del lineup produciendo carreras en la sub-serie anterior contra Guantánamo.

E-Cuidarse de Iván Prieto: lideró la serie de 10 juegos (incluyendo los cinco del playoff) con ocho remolcadas contra los lanzadores de Industriales en la serie pasada.

Entre sábado y domingo, el pitcheo de los Leones realizó un excelente trabajo: poncharon a 15 bateadores en 18 innings, admitiendo apenas 14 hits. Pero esta fue la parte más dulce del éxito: Abreu (7-0, 2K), Carlos Benítez (6-0, K) y Guillermo García (6-0, 4K) fueron limitados de 19-0 con siete ponches. Los bateadores granmenses cerraron de 26-3 con corredores en posición anotadora, y los cuatro extra bases sin corredores en circulación.

¿Cuál fue el gran problema de Industriales? Sí, los bateadores zurdos, Santos y Avilés, quienes se combinaron de 15-7 con par de jonrones siempre ante lanzadores derechos.

Lo que no funcionó: Jorge Enrique Alomá aun no parece estar en forma para asumir el quinto turno al bate. Pero lo más extraño en ese sentido, es que aún no tiene boletos tras 18 apariciones al plato. Si algo expandió las habilidades ofensivas de Alomá durante los últimos años fue su disciplina en el plato.

Entonces, es razonable que, como quinto bate, busque ser más agresivo. Esa no fue su función el año pasado, cuando exhibió ajustada línea de .403/.479/.645 (1.124), 12.3 BB% y 5.5 K% como segundo bate.

El novato Donnie Boza bateó el domingo par de hits en cuatro turnos. Foto: Raidel Pedrera.

¿Yasiel Santoya será el cuarto bate inamovible?: ha dejado de impulsar a nueve de los 11 corredores que encontró en posición anotadora durante la primera semana, pero no se ha ponchado y tiene una remolcada de calidad (produciendo el empate o la ventaja en el marcador).

Por cierto, el novato Donnie Boza, quien sustituyó a Santoya—se sentía indispuesto—bateó par de hits en cuatro turnos y defendió con soltura en la inicial, otra variante con la que podría contar Carmona.

Lo inesperado de la semana: dos relevos, dos derrotas para David Mena. Luego de enfrentar a solo seis bateadores en par de juegos, Mena ha terminado perdiendo los dos partidos del equipo. Obviamente, dese es el riesgo de un cerrador: la mayoría de las veces, no es opción lanzar ni siquiera un boleto… o un wild pitch, o admitir un hit dentro de infield.

A Mena le ha sucedido lo que podría pasarle a cualquier relevista en el béisbol, pero he aquí un dato revelador para experiencias futuras: durante la pasada 60 Serie Nacional, cuando Mena lideró los juegos salvados (14) junto al excerrador de las Avispas, Yunior Tur, tampoco fue consistente en determinadas situaciones. Una de ellas, resultó ser la misma en que Mena fue enviado al montículo este sábado, con el juego empatado: sus 35 oponentes le promediaron línea de .500/.606/.692/1.298.

David Mena. Foto: Raidel Pedrera.

Bateador más oportuno de la semana: Aquí comparten honores Andrés Hernández, Yosvany Peñalver y Oscar Valdés, por diferentes razones:

-Hernández ha empujado el 28.5% (2) de las veces (7) que el equipo ha producido la carrera del empate o la ventaja.

-Valdés ha remolcado al 56% de los corredores encontrados en posición anotadora.

-Peñalver registra de 12-5 en situaciones con corredores en posición anotadora.

Mejor apertura de la semana: Marcos Ortega, en el juego de este domingo contra los Alazanes de Granma: 8 IP, 5 H, C, CL, 6 SO, 2 BB, HR. Tiró una joya de pitcheo de 100 lanzamientos, y cometió un solo error, cuando dejó el envío número 78 prácticamente en el centro de la zona de strike. En cuenta de 1-0, Guillermo Avilés no lo perdonó, y haló a gusto una bola rápida de 86 mph hasta depositarla a lo profundo del rightfield. Aun así, Ortega se repuso y cerró el inning de 1-2-3, propinando par de ponches ante Lázaro Cedeño y Guillermo García.

Una estadística que deberías saber: Ahora los Alazanes tienen marca de 4-2 en juegos que terminaron 2×1 ante Industriales en toda la historia. ¡Pero hay más! Sí, porque la mitad de esos partidos se han jugado en las últimas dos campañas, y Granma también gana el match, 2-1—incluyendo el quinto juego de la serie de cuartos de finales el año pasado—.

Próximo desafío: Industriales enfrenta a Holguín desde este martes en el estadio Latinoamericano. Los Leones están ganando la serie histórica 113-70, además de 6-2 y 12-8 en los últimos dos y tres años, respectivamente, aunque pierden por 10-16 si extendemos el lapso a cinco temporadas.