CLACSO: desde las Ciencias Sociales por una mejor América Latina (+Audio)

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución internacional creada en 1967, que integra los centros de investigación de este campo de estudio en América Latina y el Caribe, con el fin de analizar las problemáticas sociales de la región y promover la igualdad, la solidaridad, la justicia, la paz y la defensa de los derechos humanos.

Para acercarnos a la labor de esta institución, la emisora COCO dialogó con la Doctora en Ciencias Sociológicas María Isabel Domínguez, representante del Caribe en CLACSO.

¿Cuáles son las principales tareas de CLACSO?

CLACSO no es solamente una institución, funciona como una red, por tanto, su principal tarea consiste en articular a todas esas organizaciones que la integran y favorecer los procesos de investigación para el desarrollo de un pensamiento crítico en el campo de las Ciencias Sociales y difundir estas ideas, para que lleguen a todas las regiones. Al mismo tiempo, vincula a América Latina y el Caribe y sus instituciones de Ciencias Sociales y Humanidades a otras regiones del mundo.

¿Qué programas de formación profesional y superación ofrece la institución?

Los programas de formación profesional que ofrece la institución son bien diversos como especializaciones en temas específicos, cursos internacionales, en los que participan una amplia gama de docentes y estudiantes de varios países y regiones.

Asimismo, ofrecemos intercambios virtuales, con una duración entre tres y cuatro meses, con el fin de actualizar información, compartir pensamientos y vincular a los estudiantes para que puedan contrastar lo que hacen en sus diferentes contextos. En cuanto a ofertas de superación, contamos con programas de maestrías y doctorados de universidades, con las que también se realizan eventos compartidos. En el primer semestre de 2021 se impartieron más de 70 actividades de formación.

¿De qué manera la labor de CLACSO se vio afectada por la pandemia?

Curiosamente la labor de CLACSO no se ha visto limitada a causa de la COVID-19, por el contrario, incrementamos nuestras actividades de manera general. Al no poder desarrollar encuentros presenciales, nos reinventamos con el objetivo de aprovechar las posibilidades que tenemos desde el punto de vista virtual, lo cual nos ha favorecido, ya que no requiere de la movilidad geográfica de los participantes. Estos años han sido una etapa de crecimiento de los procesos de formación, de una mayor actividad de los grupos de trabajo y de la publicación de muchos materiales y literatura científica.

Cuba tiene una gran representación dentro de las instituciones que integran CLACSO, ¿cuáles han sido sus principales aportes para la institución?

Considero que el principal aporte de Cuba para esta institución es su propia existencia a partir de su amplio proyecto social, su capacidad de resistencia y el desarrollo de un pensamiento crítico que se materializa en acciones prácticas.

Dentro de la organización, la Mayor de las Antillas integra y participa en varios grupos de trabajo, además, coordina cinco de estos. Asimismo, contribuye significativamente con las investigaciones acerca de la realidad latinoamericana. Esto representa un aprendizaje para los participantes de otras naciones ya que cada país presenta sus particularidades

Cuba colabora activamente con todos los programas de CLACSO y aporta al desarrollo de publicaciones y al proceso docente mediante la implicación de profesores en los espacios de formación.

Desarrollar investigaciones fortalece la cultura y las tradiciones de la región, ¿cuáles han sido los logros alcanzados por CLACSO en el campo de las Ciencias Sociales?

Considero que nos encontramos en un momento de auge en del trabajo de CLACSO y tenemos muchas perspectivas de desarrollo. Los resultados alcanzados se expresan mediante el auge y la participación activa en nuestros procesos de formación y superación, de los que se beneficia un considerable número de personas de todo el continente.

De la misma manera, representa un logro de la institución y una ventaja contar con uno de los mayores repositorios de publicaciones sobre Ciencias Sociales en acceso abierto. Nos proponemos avanzar y fortalecer el trabajo en todas estas líneas, ampliar los vínculos internacionales y articular a CLACSO con las demás regiones del mundo.

En audio: Fragmento de la entrevista