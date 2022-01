Glorias deportivas comprometidas con nuevas generaciones del fútbol habanero

El abanderamiento de la selección que representará a La Habana en el Torneo Apertura del fútbol cubano contó con la presencia de glorias de ese deporte en la capital y en Cuba, quienes reafirmaron su compromiso con el desarrollo de la más universal de las disciplinas.

“Cuando me citaron para asistir al abanderamiento del equipo me dio mucha alegría y vinieron a mi mente muchos recuerdos de la época en que era jugador de las selecciones habaneras”, expresó a la COCO Francisco Fariñas, otrora estelar jugador, quien participó en los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976.



“Además, me motivó que este equipo será dirigido por muchachos que fueron mis alumnos cuando me desempeñaba como entrenador”, agregó.



Sobre el actual conjunto de La Habana, Fariñas expresó: “Han trabajado bien. Me mantengo con ellos, los asesoro, me tienen en cuenta, creo que es un grupo de atletas jóvenes con mucho deseo de jugar el fútbol y espero que se dé un buen resultado, que no sería otro que ganar el campeonato”.

Foto: Neuris Blanco/COCO.

Por su parte, Amaury Noa del Pozo, exintegrante de los equipos Cuba juveniles y de mayores y miembro de la delegación del Cerro Pelado asistente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966, en Puerto Rico, refirió: “Es un orgullo participar, aquí porque me ha traído muchos recuerdos de mi vida como atleta y aunque cuando terminé mi vida activa como jugador de fútbol me aparté de los terrenos para hacer mi vida como obrero ferroviario, siento pasión por ese deporte.



“Aún estoy dispuesto a brindar mis modestos conocimientos a estos jóvenes atletas en los cuales me veo reflejado. Es como vivir las emociones de mis años de futbolista”, subrayó.