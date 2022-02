Leones reciben a los Cachorros en un Latino iluminado

Los Leones de Industriales reciben desde este martes, en el estadio Latinoamericano, a los Cachorros de Holguín, en una subserie de tres juegos, que tendrá como hora de comienzo las 19:00 (hora local).



Desde el choque de play off que sostuvieron Industriales y Camagüey, el 5 de enero de 2020, no se encienden las luminarias LED del Coloso del Cerro para disputar un partido de Serie Nacional.



Recientemente, el pasado 14 de enero, se jugó de noche, pero fue en un duelo de preparación que saludó el aniversario 60 de los clásicos nacionales.



El equipo holguinero, que conduce el laureado mentor Héctor Hernández, llega a la capital en el sótano compartido de la tabla de posiciones de la actual campaña, con balance negativo de una victoria y cuatro derrotas, luego de caer 1-2 ante Santiago de Cuba, y perder dos veces en su visita a Isla de la Juventud.



Por su parte, el cuadro Azul ha igualado a un triunfo por bando frente a sus dos primeros rivales de la temporada, Cazadores de Artemisa y Alazanes de Granma.



Los discípulos de Guillermo Carmona dominan ampliamente el enfrentamiento histórico con los holguineros al sumar 113 victorias por solo 70 de los del norte oriental de Cuba.



Según precisa el estadístico Sandy Rodríguez, la hegemonía de los Azules se ha mantenido en la última década 38×24, y en las dos campañas más recientes con seis victorias en ocho partidos disputados.

En la Serie 60 la tropa habanera se impuso 4-1 en el compromiso particular, con dos triunfos de 7×3 en 10 entradas, y 9×2 en siete capítulos, en choques efectuados en el estadio Calixto García, de la capital holguinera.



Otro par de éxitos agregaron como locales con marcadores de 4×2 y 13×3 por la vía del nocaut.



Entretanto, la única victoria de los Cachorros la alcanzaron en el tercer juego de la subserie, celebrada en sus predios, cuando se impusieron 11×2 en solo siete entradas.



En esos cinco desafíos sobresalieron los lanzadores Azules Pavel Hernández, que ganó dos juegos como abridor, y el relevista Andy Rodríguez, quien se apuntó una victoria y dos puntos por juego salvado.



El espigado derecho Hernández, quien no podrá trabajar ante los holguineros, trabajó 11 entradas el año pasado frente a Holguín, en las que ponchó a 15 bateadores, le anotaron cuatro limpias, y le pegaron 12 indiscutibles, mientras que al cerrador Rodríguez no le hicieron carreras en cuatro capítulos, con seis ponches y solo tres hits tolerados.

Tomado de la FCB.

Por su parte, a la ofensiva sobresalió el toletero Lisbán Correa, de 18-7, con un doble, tres cuadrangulares, y ocho remolques, secundado por el mascara Óscar Valdés, que alineó en cuatro partidos y produjo de 11-5.



Por el lado contrario, la figura al ataque resultó el primer bate y jardinero Laindel Leyva, quien promedio para .421, con ocho hits en 19 turnos, en tanto el zurdo Luis Ángel Gómez, se acreditaba la única victoria de su equipo.



El veterano serpentinero lanzó el fin de semana ante La Isla por lo que no estará habilitado para trabajar ante los Leones.



De tal manera, el diestro Rubén Rodríguez, que tuvo dos aperturas el pasado año ante la nave Azul, será el encargado de abrir el juego de este martes, ante el también derecho Pedro Álvarez, quien en su debut soportó tres limpias, con seis hits, tres boletos y dos pelotazos en tres entradas de actuación, ante los Cazadores de Artemisa.



Otros serpentineros, que estarán disponibles para los otros dos desafíos son los derechos José Sánchez y Enmanuel Chapman por la novena visitante, y Yandy Molina y Erick Christian González por los anfitriones.