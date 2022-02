Más allá de las cifras de la vacunación pediátrica (+Audio, Video y Tuit)

Por estos días vuleven a ser noticia los inmunólogos cubanos antiCOVID. En esta ocasión, por los evidentes rsultados en la “campaña” de inoculación en edades pediátricas entre dos y 18 años, grupo que incluye a los convalecientes de la enfermedad y a quines no la han padecido.

En Audio: Vacunas antiCOVID: La gran hazaña de la ciencia cubana

Más del 95 por ciento de ese segmento poblacional ha completado el esquema de vacunación. Cifra, que se traduce en lo realmente estremecedor: No hay niños fallecidos, graves ni críticos, luego de concluida la vacunación, según trascendió en el habitual encuentro que sostiene el prsidente de la República, Miguel Díaz-Canel, con expertos y científicos del Ministerio de Salud Pública, que lideran las actividades de ciencia e innovación tecnológica en el enfrentamiento a la pandemia.

El resultado de la campaña de vacunación en #Cuba contra la #COVID19 es notable. El 93 % de la población posible a vacunar tienen el esquema completo, de ellos 59.4 % con dosis de refuerzo y el 95.4 % de la población pediátrica completó su vacunación. #CubaViveYSalva @DiazCanelB pic.twitter.com/Lu1HfKLiSq — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) February 2, 2022

Últimamente se nos ha hecho comun hablar de los logros de la ciencia, y en lo común, muchas veces, escapa la verdadera dimensión de la epopeya. Cuba -una isla del caribe con poco más de 11 millones de habitantes, inmersa en una profunda crisis económica y social, con una elevada migración de su “prsonal calificado”, bloqueada, e imposibilitada, por el propio cerco económico y por las carencias monetarias, de acceder a muchísimos mecanismos internacionales- colocó la supervivencia de la nación en manos de la Ciencia.

Si hoy, Cuba vive, es gracias a cada una de las personas que estuviron involucradas, en mayor o menor medida, de forma directa o indirecta, en la elaboración de las vacunas y los candidatos vacunales. Lo que han logrado, no es poco. No cabe en el adjetivo heroico o trascendental. Tal vez no quepa en ningún adjetivo; y solo la expresión, Gracias por la vida, puede acercarse a la dimensión de las labores de quienes nos han mantenido en pie.

En Video: CUBA por la VIDA , programa de vacunación para edades pediátricas