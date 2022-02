Aún me duelen esos dos nocauts periodísticos

Me duelen todavía, y bastante, ese par de nocauts que sufrí en el ring de mis textos por cegarme, ser absoluto, en fin, dogmático. Me puse fuera de combate. Y todavía los lectores pueden pasar del 10 al contar. Aunque la primera ocasión de “esa pelea” ocurrió en 1978, se repetiría el enfrentamiento.

Entusiasmado con una historia tan hermosa como dramática me dejé atrapar por la pasión, volé con ella, cerré los ojos. El protagonista era el deportista italiano Dorando Pietri. Su gran ventaja en el maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 1908 le prometía la victoria.

Me sentí corriendo y no relacionando frases. Mi crónica avanzaba más rápido que Dorando sobre aquellas calles.

La desgracia atrapa al contendiente. Sufro con él. Escribo. Las piernas no le dan más; el pecho, sin aire: los brazos han perdido fuerza, a pocos metros de la meta. El calor de esta tarde londinense lo ha vencido; el calor y su afán de ganar que, tal vez, lo ha hecho acelerar el ritmo.

Levántese, Dorando, levántese. Allá viene un rival entrando al estadio. ¡Lo va a pasar! ¡No es justo! Varios jueces, para evitarlo, arrastran el cuerpo desmadejado del italiano hacia la línea de la alegría. ¡La camilla, por favor, este hombre está muy mal!

Continúo contando adolorido. A cinco kilómetros de la verdad, había comenzado a flaquear. “Apúrese que la de oro es suya, Dorando”. Entonces, fue llegar primero a la instalación, entrar en la pista. Y el sol, y el calor y esos malditos chillidos en las tribunas. No quiero caer, no puedo caer. Sería la derrota cerca de la cima. Los deseos se despedazaron en la caída.

Los norteamericanos protestan y la protesta cristaliza en el triunfo de su representante Johnny Hayes. El bambino sobre la cama del hospital es todo lágrimas. No sufra tanto: la reina Alejandra le dirá en un acto: “No tengo ni diploma, ni medalla, ni laurel que entregar, señor Petri, pero he aquí una copa de oro para premiar vuestros esfuerzos y espero que no llevaréis solamente malos recuerdos de nuestro país (…)”.

Un momento, ahora me noqueo yo mismo al expresar seguidamente: “Hayes besará el olvido y solo será un nombre al lado de unos cuantos números, mientras que Dorando Petri conversará siempre con la eternidad como símbolo de gran dolor deportivo”.

Lo peor es que al volver a referirme a este episodio posteriormente, en periódicos y hasta libros, volví a usar frases y opiniones parecidas. De nuevo besé la lona.

Hace poco, en una especie de pesadilla, hablé con Dorando. “Así que Hayes besará el olvido (…) Vaya soñador que es usted, amigo escritor. Agradecí el gesto, el obsequio, pero un título olímpico, una medalla de cualquier color, superan el valor de todo el oro del mundo. Allá el tonto que no lo valore así”.

“La fama es veleidosa, se decolora con los años y es cierto que Hayes no es un superconocido, un venerado. Pero al abrir un libro, en una estadística, en un documental que se refiera al atletismo olímpico su nombre está colocado junto a su triunfo. El que yo no obtuve, el que le hizo feliz, lo estremeció de pies a cabeza, lo hizo vivir lo que no logré vivir. ¡Campeón olímpico, Dios mío, campeón olímpico!”.

Antes de despertar, lo escuché decir: “Gracias por sacarme del olvido, de dolerse conmigo, aunque tampoco me recuerden mucho. Y si alguien lo hace, es ligado a una derrota, a un tremendo sufrir (…)”.

El otro golpe que me situó en la lona tuvo que ver con un atleta nuestro, muy nuestro, por as, por hombre bueno, que nunca dejó atrás lo mejor de su origen guajiro: Sergio “Pipián” Martínez. Había escrito sobre este deportista muchas veces. En esa ocasión me pidieron referirme a la historia de las lides ciclísticas en Cuba. Comencé por él, como todo el pueblo, lo admiraba. En realidad, no nos quedábamos ahí: lo amábamos. Amor merecidísimo.

Óiganme, que cuando alguien venía, hasta sin ser a gran velocidad o demostrar destreza, la gente le gritaba: “¡Ahí viene Pipián!”. Ninguno se ponía bravo. Por encima de preseas y victorias, el gran señor de las carreteras de Cuba, en etapa harto difícil para el movimiento deportivo, casi al inicio de la etapa revolucionaria, dio brillo al sector y vigorizó la cubanía.

Sobre su potro de metal lo acompañaba el pueblo. Alegre con sus triunfos, adolorido con sus reveses, preocupados ante cualquier lesión. Carisma de las enormes a partir de las virtudes, sin limitarse a las mostradas en las justas.

Su muerte, en un accidente, consternó a todos. Ah, amigas y amigos, volví a golpearme demasiado fuerte. Al término de mis líneas, expuse: “Pasarán los años, los siglos incluso, y cuando alguien venga sobre una bicicleta aquí, le gritarán siempre: “¡Ahí viene Pipián!”. Ya no sucede.

Extraje estas otras reflexiones también. Debemos mantener activos en el corazón de la gente a las glorias deportivas: que no se pierdan en la selva de la omisión con tanta potencia que dan a la autoestima, al combate del vivir.

No mueren si son heredadas por sus continuadores y los nuevos aficionados. Ciclo que debe repetirse para bien de los seres humanos tan necesitados de heroicidades y bondad. Estos nombres sin pólvora ni sangre, como los calificó Nicolás Guillén, pueden proporcionarlas.