Un hombre que deja huellas en el Latino (+Fotos)

Wilfredo Fresneda es de esos hombres que dejan huellas en su andar. Hoy con 16 años de trabajo forma parte de la brigada de mantenimiento a cargo del Estadio Latinoamericano en La Habana.

Aunque teme ofrecer declaraciones, grabadora en mano, Wilfre, cómo cariñosamente le apodan compañeros y amigos, no escapó de dar declaraciones para Radio COCO y así poder resumir en pocas ideas tanto sacrificio y amor por el trabajo que desempeña.

“Cuando no vengo al Coloso del Cerro no me siento bien, estoy de más en casa y quiero volver a mi quehacer en el Latino; es una emoción difícil de explicar”, sentenció visiblemente emocionado.

Fresneda es de los primeros en llegar al trabajo y de los últimos en salir. Lo mismo pinta una silla que brinda servicios en el elevador del legendario parque beisbolero.

Foto: Ángel Ferrás Machado.

Su abnegada labor lo ha hecho merecedor de múltiples agasajos a nivel provincial y nacional; el más reciente aconteció en el acto por el aniversario 75 del Latinoamericano, al ser reconocido cómo mejor trabajador de la brigada de mantenimiento.

La pasión de Wilfredo Fresneda es el béisbol, acérrimo seguidor de Industriales; para “tirar un pasillo” prefiere a la orquesta Van Van; su comida predilecta es el cerdo asado con arroz congrí y yuca hervida; no tiene vicios más allá que el de seguir a los leones de la capital, y ama su segunda casa: el Estadio Latinoamericano.

Sobre sus aspiraciones ratificó el interés por continuar sirviendo al majestuoso parque beisbolero, lleno de historia a sus 75 años de creado, y el deseo de inculcar en los más jóvenes la voluntad de hacer bien cada tarea, con sentido de pertenencia y sin pretensiones banales. (WRC)