Remontó el Valencia de Jasiel Rivero ante el Bologna en la Eurocup (+Tuit y Video)

Después de dominar el primer cuarto del desafío, 24 por 17, los dirigidos por Joan Peñarroya , cayeron 16-21 en el segundo periodo, y 12-25 en el tercero, para llegar al segmento conclusivo con desventaja de once puntos, que lograron remontar para llevarse la victoria.

Los taronjas se impusieron de manera inobjetable 31 cartones por 14, apoyados en la ofensiva del esloveno Klemen Prepelic, que lideró el ataque con 19 puntos, en tanto, el francés Louis Labeyrie y el cubano Jasiel Rivero, comandaban los rebotes, con 10 y ocho, respectivamente.

El capitalino estuvo 18 minutos y 41 segundos sobre la cancha del Pabellón Fuente de San Luis, en los que consiguió dos canastas de tres posibles en tiros de campo, convirtió tres tiros libres en cuatro intentos, y capturó ocho rebotes, cinco de ellos defensivos.

Este resultó apenas el tercer partido en que Jasiel se marcha sin alcanzar doble dígito en puntuación. El giraldillo ha estado presente en doce de los trece juegos disputados por su equipo en esta competición, y en nueve ha logrado marcar diez o más unidades.

Con el triunfo ante el Bologna, el segundo ante este club en la Eurocup, el seleccionado español ascendió al segundo lugar de su grupo con nueve victorias y cuatro derrotas, como escolta de sus vecinos de Gran Canaria, que lideran con 9-2 y dos partidos menos jugados.

En la Eurocup participan 20 clubes en dos grupos de diez, y los ocho primeros de cada llave avanzan a los octavos de final. Con el cupo asegurado para esa instancia, el Valencia Basket disputará su próximo partido el ocho de marzo ante el Mincidelise Bresse de Alemania.

