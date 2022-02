Ministro de Economía y Planificación: “Pedimos confianza a nuestro pueblo” (+ Tuits y Video)

Durante el espacio televisivo, el dirigente abordó asuntos como la marcha de la economía en el inicio del año, el impacto de las medidas adoptadas como parte de la estrategia de desarrollo socioeconómico, la inflación y otros temas de interés para los cubanos.

Recordó que para este año se proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el entorno del cuatro por ciento, meta que se mantiene, teniendo en cuenta que los indicadores al cierre de enero se han comportado según lo previsto, aunque “con algunas desviaciones” por el impacto de la variante ómicron.

En el primer mes de 2022 han llegado al país 86 mil visitantes, 64 mil más que en igual etapa del año anterior. También se cuantifican 30 mil toneladas más de productos agrícolas, “lo cual evidencia que se empieza a apreciar el efecto de las 63 medidas aprobadas para estimular la producción agropecuaria”.

El viceprimer ministro afirmó, asimismo, que el país avanza en la ampliación y perfeccionamiento del sector no estatal, con la incorporación de nuevos actores económicos (ya suman casi dos mil las micro, pequeñas y medianas empresas – Mipymes- aprobadas).

Tras detener el decrecimiento económico durante tres trimestres consecutivos, el país comienza una recuperación, aunque con un nivel de oferta todavía muy inferior a la demanda.

“Tenemos que sobreponernos al bloqueo, que no puede ser infranqueable. Tenemos que encontrar los caminos, las vías para sobrevivir y desarrollarnos . En 2018 y 2019 teníamos bloqueo, pero no el mismo que ahora, a partir de las más de 200 medidas aprobadas por la Administración Trump, aprovechando el momento más cruel, con el objetivo de destruir la Revolución, lo cual complejiza la recuperación económica”.

No obstante, afirmó, “tenemos potencialidades y reservas que no explotamos, hacia lo subjetivo debemos concentrarnos. Hemos identificado más de 500 empresas con pérdidas. La devaluación de la moneda nacional nos ha permitido transparentar la situación de las empresas”.

Según Gil Fernández, están creadas las condiciones para que 2022 sea un año de estremecimiento de la empresa estatal socialista, sin aspirar a dar grandes saltos.

La vía efectiva para enfrentar la inflación se encuentra en el incremento de la oferta, dijo el viceprimer ministro.

Gil Fernández se refirió, además, a que el país trabaja para el incremento de la oferta, y se han tomado un conjunto de medidas que tienen que ver con la producción nacional; e incluso se permitió, sin carácter comercial y sin pago de aranceles, la importación de alimentos, aseo y medicinas.

Al referirse a las tiendas en MLC, el ministro explicó que toda la ganancia se revierte 100 por ciento en ofertas en peso cubano para el pueblo y sostuvo que es una medida de la que no podemos prescindir, en tanto la economía no logra un nivel de recuperación.

¿Por qué, en cuanto se decidió abrir las tiendas MLC, cortaron las remesas? Porque saben que esa medida ayuda a la economía. Si no fuese así, no hubiesen hecho todo lo posible para cortarlas bajo el argumento absurdo de que ese dinero se lo roban los militares cubanos para reprimir al pueblo cubano y sostener la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso no lo creen ni los que lo dicen. Bajo ese absurdo argumento buscaron cortar las remesas y que esa medida tomada por el Gobierno revolucionario no lograra atraer divisas al país para subsistir en medio de un escenario donde perdimos de un golpe el turismo. Comprendemos la genuina preocupación de personas revolucionarias, comprometidas, que tienen opiniones, que consideran que no es totalmente justo. Pedimos una vez más comprensión a nuestro pueblo”.