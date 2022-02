Aquel hombre, aquella mujer y tanto amor

Su paso normal, pero cuidándose las espaldas, de reojo se fija en los costados. Hacia el Parque Trillo, después de recorrer varias calles de Cayo Hueso. El uniforme de empleado de correos, la gorra, unos cuantos bultos. Ahora, el cartero aprieta un poco el paso ¿Por qué entonces tanto sigilo? El batistato ha puesto malo esto pero no parece que esté en algo. Aunque el mulato es joven y eso es un pecado en esta situación. Observa el horizonte, los lados tranquilamente, antes de sentarse en unos de los bancos del parque. Un vistazo a la estatua entonces.

No pasa mucho tiempo. Se levanta. Frente a la casa que hace esquina. Toques en la puerta. Ya voy, de respuesta. La voz lo estremece. Recuerda cuando ella le cantó al oído aquel bolero en el baile que los acercó por primera vez. -.¡Machadito, tú estás loco. Entra, entra rápido…” Obedece. En la sala. Antes de abrazarla y de recorrerla con besos, saca un frasco de perfume de un envoltorio, se lo entrega. -No podía dejar de verte en el Día de los Enamorados…

Dejemos solos a los novios en el pequeño hogar. No es la primera victoria del amor que escenifican. Combatiente de la tiranía desde el primer momento, José Machado Rodríguez, desde la Federación de Estudiantil Universitaria, radicalizado con el Directorio, ha intercambiado golpes con los guardias en las manifestaciones de protestas, lo han apresado.

Voy a llevarlos al calabozo donde lo tenían encerrado durante una visita que ella le hizo. Es un poema que viven los dos. Él, tras las rejas. Los pocos minutos que les permiten estar cerca y lejos de lo que desean, lo alargan con un pacto. Se intercambian cartas. Las abrirán y leerán a las doce de la noche. La muchacha en su cuarto. El amado, tras las rejas, a la luz de los fósforos.

Campeonato juvenil de fútbol tipo estadounidense

Si estuviera Machadito a la Universidad le iría mejor.

-No puede venir, si los esbirros lo agarran, lo parten en dos. Y el que quería batirse para completar el tiempo requerido para ganar la Medalla de Bronce Caribe.

Oye, ¡está…! Vamos para allá.

Les da a guardar la pistola. Escondido detrás de ellos se viste para el juego. Y a batirse con la pìcúa. Termina el partido. No puede ducharse. Ya se cambió de ropa. Recoge el arma. De nuevo hacia el clandestinaje.

Velocista, practicante del levantamiento de pesas, del boxeo, al frente del deporte en la Feu también. La pasión por las lides del músculo lo condujo a jugase la existencia y… ¡conquistó el galardón!.

Asalto al Palacio Presidencial

Las muertes necesarias. Doloridamente matar. Mayor dolor ha atrapado a la patria. No llega el refuerzo. Retirada. Machadito a tiro limpio logra salir. Ya está en la calle. No se aleja demasiado. Espera a su hermano Juan Pedro Carbó Serviá. No acaba de salir…. ¿Qué habrá pasado? No aguanta más. Vuelve a penetrar el recinto. Sube por las escaleras. ¡Lo encuentra ¡Ha perdido los espejuelos! El arma no: Ha continuado disparando guiado por otros compañeros. Lo conduce a la salida, escapan juntos. Otra gran victoria del amor, el de los camaradas.

Ambos, junto a Fructuoso Rodríguez y Joe Westbrook, son asesinados por las huestes de Ventura en Humboldt 7 el 20 de abril de ese mismo año.

