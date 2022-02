Benito Pérez Galdós y el viaje que nunca hizo

El autor español llegó a ser uno de los escritores extranjeros con más libros impresos en colecciones editoriales cubanas

Llegó, por fin, el día. Benito Pérez Galdós entraba a la Real Academia de la Lengua Española un 7 de febrero de 1897 con su discurso La sociedad presente como materia novelable. El autor de los Episodios Nacionales había dado voz al pueblo español desde personajes que se veían envueltos en las agitaciones político-sociales de la metrópoli.

“Para conocer bien España, el escritor se dedicó a recorrerla en coches de ferrocarril de tercera clase, conviviendo con el pueblo miserable y hospedándose en posadas y hostales «de mala muerte” *Tomado de la biografía del autor

Convertido en celebridad literaria, el autor nacido en Islas Canarias tuvo con la mayor de las Antillas lazos familiares y culturales, que si bien no fueron determinantes, contribuyeron a su formación cultural y creativa.

Dos de los diez hermanos que tuvo el novelista radicaron en Cuba. Domingo, casado en Trinidad, regresó a España con varios libros que pasarían a ocupar parte de la biblioteca personal de Benito; e Ignacio, militar español que también contrajo matrimonio en nuestro país, sirvió en el ejército colonial durante la Guerra de los Diez Años.

Otra de las conexiones que tendría Galdós con Cuba sería gracias a la literatura. Cirilo Villaverde recién publicaba su más célebre novela: Cecilia Valdés. El autor cubano, profundo admirador de Galdós, envío una copia del libro al escritor, desconciendo la dirección de la casa donde residía en España:

New York April 11 de 1883

Nº 4 Cedar Street.

Sr. D. Benito Pérez Galdós.

Muy señor mío:

No estime V. como osadía que este desconocido escritor del mismo género literario que V. cultiva con tanto éxito, le presente un ejemplar de su última producción, ni que espere V. la acepte como una débil muestra de la admiración y el respeto que siente por V. quien tiene el honor de suscribirse de V. atento servidor Q. S. M. B.

Cirilo Villaverde

PS. Ignorando las señas de su morada le dirijo esta y el ejemplar del libro… á Madrid.

Pérez Galdós respondería, unos meses más tarde, agradecido por el gesto de Villaverde y admirado por la obra maestra que había leído, pero en el contenido de la misiva, una sola oración que si bien no pretendía ser una reducción, dejaba mucho que desear respecto a la estima y conocimiento sobre Cuba y los cubanos:

Madrid, 26 de junio de 1883

Sr. D. Cirilo Villaverde

New York

Muy señor mío: Doy a V. un millón de gracias por el ejemplar que tuvo la bondad de enviarme de su hermosa novela Cecilia Valdés. He leído esta obra con tanto placer como sorpresa, porque a la verdad (lo digo sinceramente, esperando no lo interpretará V. mal), no creí que un cubano escribiese una cosa tan buena. Sin que pretenda pasar por competente en esta materia, debo manifestara V. que aquel acabado cuadro de costumbres cubanas honra el idioma en que está escrito. Por lo que de su obra se desprende, enormes diferencias separan su pensar de V. del mío en cuestiones de nacionalidad; pero esto no impide que le salude cordialmente como admirador y amigo suyo.

B. Pérez Galdós

Al darse a conocer la respuesta de Galdós a Villaverde, otro cubano que había elogiado par de novelas del escritor y su estilo literario, José Martí, expresaría acerca de la opinión sobre el talento literario cubano ignorado por el novelista español.

A nosotros que tenemos a América por nuestra, no nos da mucho que Pérez Galdós, tan glorioso y nuevo en aquello que conocemos, se muestre de aquella ignorancia de N cosas que es menester para decir, como si se tratase de M. ¿No creía que era cubana cosa tan buena? ¿Qué sabe él, ni España qué sabe, de lo que los cubanos son y escriben?

En 1898, la situación político-social vigente en España tras las pérdidas de sus últimas colonias también se trasladaría al sentir del nacido en Las Palmas, reflejado en trabajos periodísticos acerca del fenómeno conocido para los ibéricos como “Desastre del 98”.

Seis años antes de su muerte, en 1914, según confesó en una entrevista concedida para una revista cubana, Galdós pretendía escribir, como parte de los Episodios Nacionales, una novela cuyo nombre sería: Cuba. “Tengo el propósito de irme a la isla de Cuba a pasarme dos meses allí para documentarme bien”, agregaría.

Los problemas económicos que enfrentaba el escritor, sumado a su debilitada salud y visión, tal vez fueron los impedimentos que obstaculizaron el cruce del Atlántico hacia el Caribe, con el objetivo de visitar una tierra que desde lo familiar y literario no le era ajena. Paradójicamente, sin nunca haber estado en América, Pérez Galdós había ocupado un puesto en las cortes españolas como diputado representante de Guayamas, Puerto Rico.

Nominado en dos ocasiones al premio Nobel, su abierta posición anticlerical, sumada a la envidia cosechada por su éxito aplastante entre el pueblo español, impidieron -a través de campañas mediáticas y poderosas influencias conservadoras- que el novelista se sumara a la lista de magníficos escritores no galardonados con el Nobel, similar a León Tolstoi o Henrik Ibsen.

Muchas generaciones de cubanos han encontrado su obra como lectura iniciática, ya que Pérez Galdós llegó a ser uno de los autores extranjeros con más libros impresos en colecciones editoriales cubanas, además de ser estudiado en diferentes niveles de enseñanza en el país.

Aunque Cuba haya quedado como un proyecto de libro para el autor de “Doña Perfecta”, y el viaje a la Isla permaneciera como un anhelo, el retrato de una época en sus Episodios Nacionales estará siempre relacionado directamente con nuestro pasado.

LLHM