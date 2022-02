Regla Torres: estrella de luz propia (+ Tuit y Video)

No vino desde el cielo la estrella Regla Torres Herrera. Nacida en el municipio La Lisa, el 12 de febrero de 1975, el firmamento de su patria le desarrolló la luz propia que ella incorporaría en el momento preciso. Era una niña cuando se encontró en la disciplina de la malla alta. Adolescente y joven, le navegó con mayor potencia aún por la sangre. Amor reciprocado al recorrer su vía preferida, a partir de las academias deportivas prometidas por Fidel Castro en aquella reunión albergada por el Coliseo de la Ciudad Deportiva el 29 de enero de 1959.

La muchacha tenía a su favor el desmonte de la selva racista y también de la discriminación de la mujer, necesitado del perfeccionamiento para evitar cualquier rebrote, aunque presente y combativo en su esencia. Otro remate triunfador: la existencia de la Escuela de Voleibol para Damas (no confundir con una instalación), de estilo cubanísimo, cual aporte universal, como la del boxeo, las únicas del país existentes en las lides del músculo.

Otro aspecto muy propicio: un seleccionado como nunca antes en la mayor de las Antillas, encabezado por una luminaria: Mireya Luis, donde pudo vitaminarse. Todo esto, y mucho más, lo sintetizó muy bien la expresión de Otilia de la Cueva -practicante en sus tiempos juveniles y de gran dominio histórico acerca de la disciplina- mi profesora de Literatura en el Colegio Cubano Arturo Montori: “Si hubiéramos tenido este apoyo…”. No podían tenerlo: primero había que conquistar la libertad para poder edificar una Cuba nueva desde los bloques de arrancada de lo mejor del pasado.

Quede claro que, sin las dotes personales de Regla, a pesar del panorama favorecedor, ni pensarlo. Un terreno infértil por mucho que se riegue y se le abone… No me refiero solo a su impresionante físico: de igual nivel su entrega, su voluntad, e incluso, esa rebeldía que me encanta. La tuve de alumna en el curso organizado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) a las glorias deportivas para capacitarlas como comentaristas. La conocí muy de cerca. Y estimo que sus cualidades espirituales tienen la altura de su especial belleza.

Cuando este 6 de septiembre celebramos el Día del Voleibol en #Cuba, hay que resaltar la figura del mejor entrenador de equipos femenino del siglo XX: Eugenio George, quien llevó a las “Morenas del Caribe” a conseguir 3 títulos olímpicos consecutivos. #ACubaPonleCorazón pic.twitter.com/K3CScufaKP — Omar Venega Echemendía (@venega_omar) September 6, 2021

Le dije rebelde porque esta mujer lo es. Jamás ovejuna. Vaya, no es fácil, sobre todo para quienes gustan de ser amo… Puede que actúe huracanada ante lo que cataloga de injusticia. Lo malo es callar lo que se piensa o no enfrentar los desafueros. Es preferible y menos dificultoso evitar la demasiada fiereza que aportar lo valioso del león a un carnero. Dicha fiereza le proporcionaba potencia mayor también en las competencias. Tampoco los dejaba fuera de otras contiendas. ¿Acaso se amilanó en aquel choque fuera de lo atlético con las brasileñas?

Eugenio George, con quien tuvo alguna vez su choque, reconoció, públicamente, la selección de Regla por un jurado internacional especializado como la mejor voleibolista del mundo en el siglo XX. El mismo equipo seleccionador lo designó a él mejor entrenador de dicho deporte entre las damas en esos 100 años.

La hoy entrenadora se retiró de la lucha activa siendo todavía joven, capaz de darle mucha fuerza al conjuntro. En esa decisión pesaron ciertas incomprensiones, y soy generoso al escribirlo de esa manera.