Epilepsia: mitos y realidades (+ Video)

Cada segundo lunes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, para concientizar y educar sobre esta patología neuronal, que sufren aproximadamente 50 millones de personas en el mundo.

Lilia Morales Chacón es doctora en Ciencias, presidenta del Capítulo Cubano contra la Epilepsia y Miembro Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de la Liga Internacional contra la Epilepsia, jefa del Servicio de Neurofisiología Clínica del Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), profesora y, posiblemente, una de las personas que más conozca sobre esta enfermedad en Cuba.

Hoy, cuando la fecha recoloca en el entorno mediático esta condición, recordamos algunas de las principales ideas que expresara la experta sobre la epilepsia, una enfermedad cerebral no transmisible que padecen personas de todas las edades y que, en el año 2018, afectaba en el país, aproximadamente, al dos por ciento de la población.

“La epilepsia se caracteriza por la predisposición a tener crisis epilépticas de forma recurrente, las cuales son la expresión clínica de la enfermedad. Es importante entender el concepto de crisis epiléptica, pues usualmente se cree que estas solo se presentan a través de las convulsiones, y no es así, pueden ser cualquier manifestación que exprese una disfunción de las neuronas corticales”.

Con orígenes genéticos y hereditarios, una de sus principales causas son los trastornos en el desarrollo de la corteza, aunque, existen otros casos en los que puede ser adquirida, como por ejemplo, producto de una una meningoencefalitis, un trauma, etcétera. Lo cierto es que una persona puede nacer sana, y al cabo de los años sufrir determinada situación, que provoque que su cerebro se convierta en un cerebro epileptogénico.

Doctora Lilia Morales, neurofisiatra del Centro de Restauración Neurológica. Foto: Reno Massola

Dicha patología tiene consecuencias bilógicas, psicológicas y sociales. Sin embargo, en muchos casos son estas últimas las más impactantes para quienes la padecen, ya que pueden sentirse excluidos y menospreciados.

“En mis años de experiencia he conocido pacientes que se les ha hecho difícil obtener determinado puesto laboral o lograr una vida en pareja. Todavía existe mucho desconocimiento, lo que deriva en las manifestaciones discriminatorias que vemos con bastante frecuencia”.

Casi tan habituales como son las falsas creencias acerca de las causas y consecuencias de la epilepsia, son las formas –a veces erradas- a través de las cuales se intenta auxiliar a una persona cuando esté en una crisis, por ejemplo, convulsiva.

“En ese momento a los pacientes no se les debe introducir nada en la boca. En todo caso, se trata de colocarlos en un lugar donde no se lastimen y de lado, para que puedan respirar mejor, pero nada más; de hecho, estos son eventos de corta duración que deben concluir por si solos”.

Foto: Perfil en Facebook del CIREN

También es muy común escuchar que es una dolencia incurable y esto tampoco es cierto. Al decir de la doctora en Ciencias, alrededor del 80 por ciento de los pacientes responden con la medicación y parte de ellos llega a curarse. Además, existen síndromes epilépticos que son edad dependiente.

Aun así, un por ciento no responde a la terapia con medicamento. “Para este grupo la cirugía puede ser una opción terapéutica. Y digo puede ser, porque, no todos los casos en los cuales la enfermedad no se cure o no se controle, son candidatos para este tipo de proceder”. La doctora Lilia Morales Chacón Morales dirige el programa de cirugía de la epilepsia, el cual se ha extendido –desde el CIREN- al Instituto de Neurología y Neurocirugía y al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados reconocen que la epilepsia es un “importante problema de salud pública”, y han dirigido campañas para proporcionar mejor información, aumentar la sensibilización y fortalecer los esfuerzos por mejorar la atención y reducir el impacto de la enfermedad.

**En este texto se ha empleado información de una entrevista exclusiva realizada por la autora a la doctora Lilia Morales en el año 2018.

LLHM