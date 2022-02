José Martí: desde el amor (+Tuit)

El amor, en su más amplia acepción, fue protagonista y esencia fundamental en el pensamiento y la actuación de José Martí. Ese sentimiento, que desbordó durante toda su existencia en medio de una vida llena de sacrificios, lo plasma, también, en su dedicación a Cuba, pues para él, Patria es la suma de todos los amores.

Sin embargo, uno de los aspectos menos conocido sobre la vida y obra del Hombre de la Edad de Oro, es su amplia y diversa concepción ética sobre el amor de pareja y la sexualidad. Especial prioridad ofrece al tratamiento de estos temas en una carta a su hermana Amelia, aún adolescente, escrita en Nueva York, en 1880, en la que precisa:

“(…) Toda la felicidad de la vida, Amelia, está en no confundir el ansia de amor que se siente a tus años, con ese amor hondo y dominador que no florece el alma sino después de largo examen, detenidísimo conocimiento, y fiel y prolongada compañía de la criatura en quien el Amor ha de ponerse.”

Mientras que, en sus Cuadernos de Apuntes, también dejo escrito un grupo de ideas al respecto:

“Sucede casi siempre que las relaciones que el Amor comenzó concluyen por no tener más lazo de unión que el del deber ¿Es que la satisfaccion del Amor mata al Amor? ¡No! Es que el Amor es avaricioso, insaciable, activo, es que no se contenta con los sacrificios hechos, sino con los sacrificios que se hacen, es que es el único apetito que no se sacia nunca (…)”