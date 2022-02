Ante la indisciplina social, ¡consecuentes y combativos! (+Tuit)

Personas que terminan su bebida y abandonan las latas en la céntrica Avenida 23, otras que, ya se encuentren en pleno Parque de la Fraternidad o en una parada, lanzan papeles o restos de comida al suelo, sin prestar atención al contenedor de basura que está a su lado, vertederos que crecen sin control en las esquinas y otras acciones reprobables anegan el mar de suciedad en el que, lentamente, se sumerge nuestra ciudad.

Asimismo, muchos de los salideros, que, con frecuencia sorteamos en las calles y que constituyen una fuente de enfermedades, son causados por objetos sólidos, o escombros arrojados al sistema hidrosanitario, ya sea por descuido o negligencia.

Estas conductas, además de impactar en la estética de la capital, también inciden en el correcto desarrollo de los servicios y en las condiciones higiénicas y sanitarias. Por tanto, es necesario preguntarnos ¿cómo las autoridades pueden contribuir a la solución de este problema? y desde nuestro deber como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para convertir a la capital de todos los cubanos en una ciudad más limpia y digna de nosotros mismos?

Los trabajadores de entidades como Servicios Comunales y Saneamiento Básico son los principales encargados de las labores de recogida de deshechos y mantenimiento de las estructuras hidrosanitarias en la provincia. En tal sentido, deben asumir un papel más activo en la exigencia del cumplimiento de las leyes de higiene comunal, y sancionar a los infractores. Además, deben estabilizar los ciclos de recogida, asegurar la disposición de contenedores y trabajar en conjunto con los diferentes medios para promover la cultura medioambiental.

No obstante, no se trata solo de multar, sino de influir con el objetivo de crear conciencia en las personas. Estas indisciplinas representan un resultado de la ausencia de valores no aprendidos en las familias, las aulas y la comunidad, así como la falta de responsabilidad ciudadana por preservar la integridad de los bienes y espacios comunes, una de las aristas en las que la educación debe fortalecer su trabajo tanto en la escuela, como en los hogares.

Una vez más, nos corresponde revisarnos como sociedad, ser consecuentes y combatir lo mal hecho, con el fin de erradicar estas conductas inadecuadas, que repercuten en las condiciones de la ciudad y en la vida de quienes vivimos en ella.

#Cuba #LaHabana Muchas felicidades a los trabajadores de los Servicios Comunales. Uno de los servicios públicos, de mayor impacto social, están diseñados para asumir diversas funciones como la higienización, limpieza y el mantenimiento de sus áreas verdes, entre otras. pic.twitter.com/O18elE3brk — Luis Antonio Torres Iribar (@torres_iribar) February 15, 2022

