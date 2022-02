Balonmanista habanero Hanser Rodríguez ya juega en Portugal

El joven habanero Hanser Michel Rodríguez es uno de los atletas contratados en ligas foráneas a través de la Federación Cubana de Balonmano y en estos momentos forma parte de la nómina del club Sporting de Lisboa, en Portugal.



En comunicación mediante la red social WhatsApp, el atleta ofreció declaraciones a la COCO sobre su quehacer dentro del certamen luso.



“Hasta ahora la inserción y adaptación a esta liga no ha sido difícil. Con el sacrificio diario y el entrenamiento me he ido acomodando y han salido bien las cosas.



“Los compañeros y entrenadores me apoyan mucho, ya que soy uno de los más jóvenes dentro del club y eso me permite mejorar cada día un poco más.



“El 28 de enero tuve la oportunidad de debutar con el segundo equipo y logramos una victoria muy satisfactoria. En ese juego lancé de 8-6, para un 88 por ciento, y el 2 de febrero formé con el primer conjunto en un partido del certamen de Copa y lancé de 3-3, lo que ha hecho que los entrenadores y mis compañeros estén muy contentos”, precisó Rodríguez.

Sobre la participación en el equipo, resumió: “He participado en tres partidos, uno con el equipo B y dos con el plantel principal, con acumulado de 14 goles y un 89 por ciento de efectividad.



“Ese rendimiento hace que los entrenadores me vayan teniendo más en cuenta, a partir no solo del resultado en el tabloncillo, sino también por la entrega y comportamiento dentro del club“, acotó.



Rodríguez enfatizó que mantiene su compromiso como atleta de la selección nacional, contratado por la Federación Cubana. “El objetivo es contribuir a sacar adelante el balonmano de mi país y crecer como atleta. A la afición le digo que me sigan y esperen cosas buenas”, concluyó el capitán del equipo juvenil antillano.

(JMM)