Industriales también “sacó la escoba” en Villa Clara

Los Leones de Industriales vencieron este jueves por partida doble a Villa Clara y concretaron su segunda barrida consecutiva en la 61 Serie Nacional de Béisbol.



El equipo de la capital cubana venció 6×3 en el choque que había sido sellado por oscuridad en la jornada anterior.



La décima victoria de los Azules en la campaña 61 del béisbol cubano encontró definición en extrainnings, luego de que Leones y Leopardos transitaran igualados hasta la oncena entrada, donde tres carreras de los capitalinos inclinaron la balanza a su favor.



En esa entrada los discípulos de Guillermo Carmona marcaron las tres decisivas gracias al descontrol de los lanzadores Azucareros, quienes regalaron cuatro boletos, dos de ellos con la “casa repleta”.

Diseño: Armando Díaz.

El éxito desde el box se lo agenció Juan Xavier Peñalver (2-0), autor de un cero espectacular en el décimo con bases llenas y sólido en el onceno episodio al retirar a los tres villaclareños enfrentados.



El choque había llegado igualado a tres anotaciones al noveno inning con buenas faenas monticulares por parte de los lanzadores de ambos conjuntos.



Los habaneros comenzaron impetuosos ante el abridor Óscar Hernández, a quien le fabricaron tres en la entrada inicial, pero luego el zurdo recetó seis ceros. Octavo y noveno Mailon Tomás Alonso dominó a los felinos.



Por su parte, los villaclareños pisaron la goma una vez en el segundo acto y otra en el tercero ante el abridor de los Leones Pavel Hernández. El empate llegó en el séptimo capítulo por un wild pitch de Erick Christian González.



Gran remontada Azul



La afición que se dio cita en el estadio Augusto César Sandino estuvo a punto de disfrutar al menos un triunfo de su elenco, pero a seis outs del final llegó la rebelión de los felinos.



Los alumnos de Carmona perdían 3×0, pero le dieron la vuelta al marcador. Primero marcaron par de carreras en la sexta entrada, impulsadas por jit de Jorge Enrique Alomá ante el relevista Raidel Alfonso. Luego fabricaron racimo de tres en el séptimo, donde se combinaron un error, sencillos de Yasiel Santoya y Alberto Calderón (remolcó el empate), así como doble de Sandy Menocal, quien trajo las dos decisivas ante los lanzamientos del derrotado Pedro Castillo.



Los bates Azules no produjeron ante el experimentado Freddy Asiel Álvarez, quien acarició la victoria con excelsa labor de dos imparables en cinco entradas, pero el relevo no aguantó.



Los Azucareros anotaton dos en el capítulo de apertura y otra rayita en el segundo inning, todas ante el abridor David Mena, quien cedió el box desde el segundo capítulo a Remberto Barreto, de excelente relevo y ganador del encuentro. En 4.1 no aceptó imparables y se acreditó su primer éxito como lanzador Azul.



Andy Vargas se apuntó el rescate. Auque aceptó una carrera en el final del séptimo, pudo dominar con par de ponches para que los Azules concretaran la barrida.



Industriales archiva ahora 11 éxitos y seis fracasos en la Serie, saldo que los mantiene en puestos de vanguardia en el campeonato.



El próximo rival de los Leones será, durante sabado y domingo, el equipo de Mayabeque.



El enfrentamiento ante los Huracanes marca el regreso de los capitalinos al estadio Latinoamericano, tras una extensa gira fuera de casa en la que ganaron siete veces y cedieron en tres choques.

(JMM)