“Mi única verdadera obsesión ha sido Cuba” (+ Fotos, Tuit y Video)

Pensar en la cultura cubana, es pensar, también, en los hombres y mujeres que han encontrado en ella un camino -a veces áspero, a veces inhóspito y casi siempre placentero-, para intentar entender a Cuba en sus múltiples dimensiones y complejidades. En ese grupo está Miguel Barnet, de quien decimos narrador, ensayista, etnólogo, como si algunas de esas aristas pudiera resumir una vida laboral que hace mucho tiempo no cabe en una palabra.

Por eso, para él, no alcanzan los reconocimientos, lo elogios, y mucho menos los agradecimientos, que, esta vez, llegaron desde la Universidad de La Habana (UH). En la emblemática Aula Magna de la casa de altos estudios, recibió Barnet el título de Doctor Honoris Causa en Letras, de la mano de la rectora de esa institución, Miriam Nicado.

“Cuba preside las obsesiones temáticas de Barnet“, destacó José Antonio Baujín, vicerrector de la UH, en el discurso de elogio al Presidente de Honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

El Doctor Honoris Causa de la @UdeLaHabana Miguel Barnet expresó el profundo agradecimiento a la institución y la dicha de ser cubano y de poder ser parte de la historia del país, de poder contribuir a la construcción de su identidad.@CubaMES @nicado3 @uhcuba @jsaborido50 pic.twitter.com/8ZCexxLL9H — Universidad de La Habana (@UdeLaHabana) February 16, 2022

“Por cimarrón no conocí a mis padres. Ni los vide siquiera. Pero eso no es triste porque es verdad”, cuenta Esteban Montejo en las primeras páginas de Biografía de un Cimarrón, la novela íconica del también presidente de la Fundación Fernando Ortiz. Era impensable, entonces, que el espíritu Cimarrón no copara los espacios universales del Aula Magna; así que la agrupación folclórica Iyerosun interpretó el tema basado en esta obra.

Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas; Viengsay Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba, y Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura, fueron algunas de las personalidades que acompañaron las emociones de quien afirmó recibir ese reconocimiento “como el más humilde de los aprendices”.

Miguel Barnet manifestó su agradecimiento a la Universidad de La Habana. Fotos: De la autora

“Mi única verdadera obsesión ha sido Cuba”, (…), dijo Barnet, como si testificara algo que, ciertamente, todos los presentes sabían:

Al poeta en la Isla

Ni caimán oscuro,

ni caña vertical, mitológica,

ni Ochún nadando en las aguas doradas del sueño,

ni Santa Bárbara ardiento en la noche del amor,

en la imborrable noche de los sexos

Ni la Giraldilla inmóvil

hacia el más remoto de los puntos cardinales,

ni la Avenida del Puerto empujando las aguas

hacia no se sabe dónde

Sino el fondo retador,

la cavidad arenosa de la Isla,

preguntando por mí,

buscando una respuesta mía

LLHM