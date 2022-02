Rivero pone sabor cubano en Copa del Rey del baloncesto español

La Copa del Rey del baloncesto español comenzará este jueves con la celebración de los dos primeros partidos de cuartos de final, en una justa que reúne a los ocho mejores clasificados en la primera vuelta de la Liga Endesa, entre los que se incluye el Valencia Basket del habanero Jasiel Rivero.



El sorteo, efectuado hace dos semanas en el auditorio del Parque de las Ciencias de la ciudad de Granada, sede del evento, determinó que Joventut de Badalona y Lenovo Tenerife abrirán la competencia este jueves.



También en la primera jornada chocarán el favorito y actual líder de la liga, Real Madrid, ante el Río Breogán, verdugo hace unos días del Valencia en el torneo liguero.



Para el viernes 18 se medirán en el primer turno,12:30 (hora de Cuba), el Valencia frente al UCAM Murcia, y a continuación cerrarán la fase de cuartos el Barcelona ante el Baxi Manresa.



El Valencia Basket archiva en la presente temporada una derrota ante el Murcia, en un duelo de la tercera jornada de liga, donde no estuvo presente el capitalino Rivero, quien se recuperaba de una lesión sufrida en la pretemporada.



Los ganadores de los duelos del jueves disputarán la primera semifinal del sábado y los triunfadores del viernes lo harán en el segundo turno en la propia jornada sabatina.



Los vencedores de las semifinales irán el domingo 20 por una corona que está en poder del Barça.



Cuartos de final:



Eliminatoria A. Joventut vs Lenovo Tenerife. Jueves 17 de febrero a las 12:30.



Eliminatoria B. Real Madrid vs Río Breogán. Jueves 17 de febrero, a las 15:30.



Eliminatoria C. Valencia Basket vs UCAM Murcia. Viernes 18 de febrero, a las 12:30.



Eliminatoria D. Barça vs BAXI Manresa. Viernes 18 de febrero, a las 15:30.



Semifinales:

Eliminatoria E. Ganador de la eliminatoria A vs Ganador de la eliminatoria B. Sábado 19 de febrero, a las 12:30.



Elminatoria F. Ganador de la eliminatoria C vs Ganador de la eliminatoria D. Sábado 19 de febrero, a las 15:30.



Final:



Eliminatoria G. Ganador de la eliminatoria E vs Ganador de la eliminatoria F. Domingo 20 de febrero, a las 12:30.



