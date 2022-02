Triplista cubano Lázaro Martínez ganó en Francia y lidera temporada invernal

El atleta cubano de triple salto, Lázaro Martínez, se convirtió este jueves en el nuevo líder mundial de la modalidad y logró la clasificación al Campeonato Mundial Bajo Techo de Belgrado, Serbia, luego de vencer con 17,21 metros en el Meeting Indoor de Liévin, Francia, incluido en la categoría de oro del Tour Mundial de World Athletics.



Martínez, quien fue campeón mundial sub.20 en las ediciones de 2014 y 2016, ocupó la primera posición desde su intento inicial con 16,97 metros, registro que mejoró en su segundo salto con 17,21 metros, a la postre marca ganadora del evento y récord personal del cubano.



De esta forma, el criollo de 24 años devino en el primer atleta de la temporada invernal en superar la barrera de los 17 metros.



Asimismo, el triplista de la nación caribeña se ubicó en el decimotercer escaño cubano de todos los tiempos en el triple salto bajo techo y realizó el mejor salto para un cubano en pista cubierta desde el 2014, año en el que Ernesto Revé estampó 17,33 metros.

📍Liévin 🇫🇷

🌎 World Leader 🌎

Lázaro Martínez 🇨🇺 jumped 17.21m to takes the victory in men’s triple jump at @Meeting_Lievin

▪️New World Leader

▪️1st athlete (indoor) over 17m this season

Now Cuba 🇨🇺 has the world leaders in both outdoor and indoor triple jump pic.twitter.com/0kiPUM8koJ

— Victor K Almeida 📰 (@AlmeidaVictorK) February 17, 2022