Cinco claves que podrían definir la serie Industriales vs Mayabeque

A pesar de que los Huracanes han perdido ampliamente la serie histórica ante Industriales 24×11 esperan desafiar a los Leones de la capital cubana durante sábado y domingo, en el estadio Latinoamericano.



Tanto Industriales como Mayabeque exhiben balance de 11-6 en esta 61 Serie Nacional y se ubican detrás de Santiago de Cuba (13-5) y Matanzas (12-5) en el top-5 de la tabla de posiciones.



Mayabeque ha ganado solo cuatro de sus 18 partidos en el Coloso del Cerro, pero los dirigidos por Michael González esperan tomar venganza de una barrida que los sacó de clasificación en la pasada 60 Serie Nacional.



El mánager de los Azules, Guillermo Carmona, anunció a Marcos Ortega como abridor, quien enfrentará a Yadián Martínez en un duelo de diestros.



Para más expectativa, Martínez fue precisamente el último lanzador de los Huracanes que le ganó a Industriales en el estadio Latinoamericano, una victoria 7×0 durante el primero de un doble juego, el jueves 16 de agosto de 2018.



¿Qué tendencias podríamos ver en este desafío? Analicemos aquí cinco claves que los Leones necesitarán para enfrentar a los Huracanes de Mayabeque:

1.Evitar que la ofensiva de los Huracanes coloque corredores en posición anotadora. Contra cualquier equipo, el riesgo de permitir la llegada de corredores a posición anotadora hace crecer las probabilidades de que pisen el home.

Sin embargo, la situación problemática aquí se hace más compleja, debido a que los Huracanes dirigidos por Michael González cuentan con el segundo lineup más productivo empujando corredores desde posición anotadora (promedian .298). Y, aunque cualquier swing de los Huracanes podría hacer daño, los lanzadores de Industriales deberán trabajar con sumo cuidado al capitalino Rafael Fonseca (8-12, 67 por ciento) y Orlando Lavandera (5-10, 50 por ciento), quienes han sido letales derritiendo pitcheos tras encontrar compañeros en circulación.

2.Los Leones necesitan equilibrar su producción contra lanzadores derechos. Diecinueve carreras fueron suficientes para que Industriales barriera en tres partidos a los Leopardos Azucareros de Villa Clara durante la pasada subserie. Esa cantidad ofrece un promedio de 6,3 anotaciones por partido, pero es justo señalar que nueve de ellas fueron sucias.



Entonces, la clave del pase de escoba parece estar bien clara: los Leones se apoyaron una vez más en su pitcheo, sobre todo el de relevo, y una decisiva disciplina en el plato cuando los relevistas villaclareños perdían la zona de strike.



Al final, Industriales bateó apenas .240/.325/.317 (AVG/OBP/SLG) frente al pitcheo villaclareño, y la peor parte de esa deficiente producción fue contra lanzadores derechos.



Tras combinar las actuaciones de los diestros Javier Mirabal y Freddy Asiel Álvarez, quienes encabezaron el dominio contra el lineup de los Azules, he aquí el resultado general:



Estadísticas del autor.

Incluso Alberto Calderón, Yosvany Peñalver y Walter O. Abreu, todos bateadores zurdos, han producido mejor contra lanzadores de su misma mano.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las diferencias más considerables aparecen en los registros de Calderón (.157 puntos de promedio por encima ante zurdos), Andrés Hernández (.213), Jorge Enrique Alomá (.186) y Walter O. Abreu (.250).



De manera general, el orden ofensivo de Industriales ha sido totalmente dominado por los lanzadores diestros: cargan con el peor slugging (.360).



Sí, enfrentar a Martínez no será nada cómodo para los Industriales, aunque el diestro y as de los Huracanes no está viviendo sus mejores momentos. En este inicio de campaña, el derecho de Mayabeque aún busca su primer éxito, acumula par de fracasos, deficiente 6,53 promedio de carreras limpias (PCL), seis ponches y el doble de bases.



3. El bullpen volverá a ser clave. Cualquiera de estos importantes números calificados de rendimiento general podrían definir el dominio de los relevistas de Industriales en este inicio de la 61 Serie Nacional: efectividad de 2,54, apenas .317 OBP (porcentaje de embasado) y 16,5 K% (tasa de ponches). En cada uno de ellos, los relevistas de Industriales encabezan los titulares de la liga.

Apenas se ha jugado poco más de un tercio de temporada regular, pero si los abridores de los Leones no logran extender su durabilidad, el bullpen se verá aún más expuesto de lo que hemos visto.



4. Evitar deslices defensivos que podrían ser costosos. A diferencia de Industriales, Mayabeque es el equipo que menos carreras admite por errores, con 9,7 por ciento (%). En cambio, aunque Industriales mejoró de .933 a .979 en el promedio de fildeo la semana pasada, la clave estará en seguir manteniendo un ritmo progresivo.

La ausencia de Andrés Hernández, debido a una polémica sanción, es un duro golpe para el lineup de los Azules. Foto: Raidel Pedrera.

5. La ofensiva necesita más productividad. Sin Andrés Hernández, el vacío en el centro de la alineación es notable. Antes de ser sancionado por cinco partidos de forma polémica, el antesalista no sólo estaba encendido a la ofensiva, sino que también lució sus habilidades defensivas y la velocidad en el corrido de bases. La baja se ha hecho notable, sobre todo en cuanto a la explosión de poder, pero la buena noticia para los Leones es que Jorge Enrique Alomá parece despertar.



Luego de un inicio por debajo de los .200 de promedio, Alomá fue ajustando su trabajo en el plato esta semana: terminó con par de dobles e igual número de jonrones, ocho empujadas, y un 50 % de ellas desde posición anotadora.



Si Alomá consigue mantener el ritmo esperado de su swing, podría obtener varios turnos que extiendan la probabilidad de anotar carreras con Calderón, Sandy Menocal y Peñalver delante.

(JMM)