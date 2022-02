Del Código de las Familias y la consulta popular (+ Tuits y Video)

El primero de febrero inició en Cuba el proceso de consulta popular sobre el proyecto para un nuevo Código de las Familias. La primera conclusión del incipiente debate es que, como casi siempre sucede en las grandes discuciones que ha vivido el archipiélago en los últimos años, las redes sociales han provocado más ruidos que los “escenarios reales”. En algunas de las reuniones desarrolladas en La Habana, se puede constatar poca exposición de ideas o comentarios respecto al texto. Sin embargo, en la atmósfera virtual ha sido otra la historia.

Por un lado, con el acompañamiento de las instituciones y representantes gubernamentales, la ciudadanía que ha encontrado el documento a tono con la realidad, y en consonancia con las legislaciones sobre familia y población más avanzadas, ha empleado las redes para manifestar su apoyo a la propuesta y hacer público aspectos de la misma.

Sin embargo, la otra cara de la moneda ha sido, no solo la desinformación, sino la divulgación de enfoques que, por ninguna parte, se mencionan en el documento. Temas como la responsabilidad parental, la autonomía progresiva o el matrimonio, han pululado en los grupos de venta y en los perfiles de redes, casi siempre de la manera más errónea posible. De hecho, en este contexto resurgió el fantasma de la Operación Peter Pan.

En el nuevo proyecto de #CódigoDeLasFamilias cubano el término responsabilidad parental no limita los derechos de los padres, como tampoco la autonomía progresiva en niños representa una amenaza para la autoridad de los mismos. pic.twitter.com/LJECR2qP7q — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) February 19, 2022

Más allá de cualquier manipulación, es importante destacar varios principios, que, desde los medios de difusión se repiten, una y otra vez, pero que, evidentemente, no han llegado con la fuerza necesaria.

Primero que todo: el código no impone modelos (ni los inventa). Cuando fue publicada la versión inicial del entonces anteproyecto, esa fue una de las primeras aclaraciones de la comisión redactora, del ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y de todos los expertos que han emitido su opinión pública al respecto: el Código es un reflejo de la realidad socio-familiar cubana; ninguno de los aspectos es producto de la imaginación o de las circunstancias de otros países. En todos los sentidos, las familias antillanas son diversas, y es parte de las obligaciones del Estado, proteger a cada una de ellas.

Los términos y las nuevas propuestas no parten de un diseño “ideado” en Cuba (aunque no tendrían menos valor si lo fueran), provienen de los convenios internacionales que la nación ha firmado, del ejemplo de las legislaciones más avanzadas de la región, y de las propuestas más actuales de pscicólogos, sociólogos, juristas y otros expertos en relación a las familias y sus dinámicas. Ningún aspecto es nuevo para el mundo, en todo caso, el país ya se había atrasado en la actualización de un cuerpo normativo (el Código de la Familia vigente data del año 1975) que hace mucho tiempo dejó de representar a todas las realidades del ámbito familiar en la Isla.

El Código de las Familias aboga por la corresponsabilidad, no solo desde lo estatal y lo familiar, sino también desde el ámbito privado. Las personas podrán elegir las alternat y oportun para aprovechar, según su autonomía, aspiraciones y proyectos de vida.#CodigoDeLasFamilias pic.twitter.com/URLWrPOAmh — SergitoFP (@FpSergito) February 19, 2022

Leer el documento no es, o no debiera ser una opción. No se trata de creer lo que diga el vecino, el amigo, o incluso la prensa; se trata, en principios, de conocer con exactitud lo que dice el texto y asumir, sin egoísmos, que el proceso de consultas ha colocado en las decisiones de muchos, esencias de la vida de otros. Y eso debiera asumirse, al menos, con responsabilidad.