La gloria “inconclusa” de Pedro Orlando Reyes

El boxeador Pedro Orlando Reyes tenía condiciones para arribar a lo más alto del podio en la cita olímpica de Los Ángeles 1984. No lo logró porque Cuba no asistió por solidaridad con el campo socialista, amenazado, en especial la Unión Soviética, por el extremismo anticomunista reinante en la sede.



El boicot contra la justa de Moscú 1980 había existido descaradamente, sobre todo desde lo peor de Estados Unidos, e hizo daño, pese a su fracaso. Cuatro años después, las jugarretas venían desde adentro.



Cómo acudir si hasta hubo lemas de “muerte a los rusos y a los rojos de cualquier país”, que iban desde los medios de comunicación al pueblo, regando la mentira de que las delegaciones de estas naciones estaban llenas de agentes y asesinos que aprovecharían lo deportivo para regar la maldad de una u otra manera.



Hasta hubo algunos lesionados y muertos sin siquiera empezar la justa, acusados de ser espías en espera de la llegada de los atletas, entre ellos una mujer de aspecto soviético ultimada a balazos.



El citado púgil habanero, nacido el 23 de febrero de 1957, había mostrado alta calidad, luego de sus zancadas promisorias en la base. En los Juegos Panamericanos de Caracas 1983 y en la Copa del Mundo de ese año, vísperas de la gran fiesta, se coronó en los 51 kilogramos.



En el certamen le había pasado por encima a duros rivales, entre ellos al representante estadounidense Steven Mccrory, quien debió contentarse con una de las medallas de bronce.



En el match de retadores se verían la cara después en 1984 y el cetro correspondió al habanero. Y el vencido por Reyes obtuvo el oro sobre el ring angelino.

Reyes tenía enormes opciones para conquistar el título supremo en cuanta lid pugnaba y siguió su camino triunfal: as en 1986 en el Campeonato Mundial de Reno y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santiago de los Caballeros, respectivamente.



En 1985 había sido el mejor en la Espartaquiada Militar de Polonia. Cuando la lid olímpica dd Corea del Sur 1988 no pasaba de los 31 años y mantenía su potencia.



Sin embargo, el movimiento deportivo cubano decidió no ir a competir en un territorio martirizado por un poder tiránico, títere de Estados Unidos, que mantenía y mantiene a la nación dividida en dos con peligro para la paz, y en momentos de una feroz represión incrementada.



Intentada una salida: repartir los Juegos entre ambas coreas. No fue aceptado. Ante esta situación, Cuba mantuvo el no. Allá los que pusieron la ambición por las medallas por encima de la justicia. No es casual el desmerengamiento posterior del campo socialista europeo, mas aquello no fue el único triste indicio.



El clima antihumano y antiolímpico que le tocó en sus óptimos tiempos, le impidió a Reyes ser medallista al menos -le pronosticaban la presea dorada- en la magna lid.



Pese a ratificar que estaba en buena forma en el Mundial de Marruecos de 1989 y la Espartaquiada Militar de Bulgaria; otros par de cetros, Barcelona 1992 no era su certamen. Su turno en la vigésimo quinta gran fiesta lo ocupó Raúl González, aportador de un premio de plata en aquella magnífica representación.



Reyes obtuvo, además, cinco galardones máximos en los torneos centroamericanos de la disciplina, siete del Playa Girón, cinco del torneo Giraldo Córdova Cardín, y tuvo actuación de siete en siete en los encuentros Cuba-Estados Unidos.



Ahhh, me faltan dos importantísimos títulos: Licenciado en Historia y en Cultura Física.

(JMM)