Habló Yasiel Santoya tras llegar a mil hits en Series Nacionales

El inicialista de de los Leones de Industriales, Yasiel Santoya, arribó este domingo a su imparable mil en Series Nacionales ante una delirante afición, que se dió cita en el parque Latinoamericano, de La Habana.



La conexión de cuatro esquinas llegó en la parte baja del sexto capítulo ante una recta del abridor de Mayabeque, Mailon Cruz, en la zona de adentro y a 87 millas, cuando la pizarra del Coloso del Cerro marcaba un outs y desventaja de cuatro anotaciones para los Azules.



Santoya llegó a la marca de mil hits en su temporada 18 en el béisbol antillano. Un día antes, el espigado pelotero de 34 años había logrado su cañonazo 999 igualmente con vuelacercas, por tanto la cifra alcanzada el fin de semana fue a golpe de batazos de vuelta completa.

Tras lograr el resultado, Santoya expresó a la COCO su satisfacción por integrar ahora el listado de quienes han llegado a la cifra de mil imparables en Series Nacionales, y mucho más por la forma en que lo hizo, mostrando poder al bate en momentos donde se siente en excente forma deportiva.



“Este resultado obedece al esfuerzo durante tantos años de duro bregar. Nunca imaginé que podía suceder en el Latino, ante más de 15 mil espectadores. No tengo palabras para expresar la emoción que siento”, dijo.



“Es una verdadera lástima que no se ganó el juego, porque la emoción hubiera sido doble”, agregó el nacido en Sancti Spíritus, quien también fue Cocodrilo matancero y ahora viste la franela Azul.



“Dedico este resultado a mi familia en Sancti Spíritus, a todo el que me apoya y a la afición capitalina que me acoge con respeto y cariño”, subrayó.

Sobre sus aspiraciones con los Azules en la 61 Serie Nacional de Béisbol, Santoya comentó que dará todo en el terreno para tener el rendimiento que esperan de él, sobre todo impulsando carreras y con la producción de batazos de largo alcance que puedan aportar en momentos clave.

