Leones continúan entre los vanguardistas en béisbol cubano (+Audio)

Con la barrida sufrida ante Mayabeque, Industriales puso fin a su racha positiva de cinco victorias en línea y siete en ocho encuentros antes de recibir a los Huracanes, en el estadio Latinoamericano, de la capital cubana.



A pesar de sufrir un traspié ante Sancti Spíritus en el inicio de la gira por el centro del país, los Azules retomaron la senda de triunfo y solo perdieron una vez ante Ciego de Ávila.



Al respecto, el mentor de Industriales, Guillermo Carmona, conversó con la COCO y reconoció la excelente forma exhibida por sus pupilos en la “carretera”, mismo que mantiene a los Leones en el cuarto puesto de la 61 Serie Nacional de Béisbol.



“El equipo se mostró bien, aún cuando se perdieron dos juegos contra Sancti Spíritus. Sin embargo, a nosotros se nos dio una situación antes de salir para esa provincia”, declaró el experimentado director capitalino.



“Primero nos habían dicho que no íbamos al Yayabo y el equipo de cierta forma se nos desorganizó un poco. Supuestamente no iríamos por la situación que se dio allá con los atletas -que habían resultado positivos al test rápido a la Covid-19-, pero luego nos avisaron que sí, que teníamos que viajar”, añadió el estratega Azul.



En este sentido, Carmona manifestó a la emisora: “Viajamos tarde. No quiero justificar la derrota, pero eso nos sacó un poco de juego. Después recuperamos el paso y tuvimos tres buenas subseries, primero con Ciego de Ávila, luego con Cienfuegos y posteriormente contra Villa Clara”.

Luego de un comienzo errático a la defensa, Industriales comenzó una mejoría paulatina en este acápite. Empero, todavía se mantiene con el peor average defensivo del campeonato (.958) muy por debajo de la media del campeonato (.970).



Así y todo, la ofensiva (.302, la media del torneo es .293) ha apuntalado al equipo de tal forma que Industriales amaneció este lunes en el cuarto escaño de la tabla de posicones, con balance de 11-8, a tres juegos del primer lugar, Matanzas, equipo al que enfrentarán desde este martes en el Coloso del Cerro.

