Frei Betto reafirma la luz de Julio Antonio Mella (+ Tuit y Video)

La conferencia de clausura a cargo del intelectual y teólogo brasileño Frei Betto iluminó el reciente Congreso Internacional Universidad 2022. La periodista Venia Silva Correa captó para Granma esenciales palabras pronunciadas por este gran amigo de Cuba: “A la universidad le urge repensar su rol social, a fin de que sus compromisos trasciendan cada vez más el propósito de formar mano de obra calificada para el mercado- como ocurre en el capitalismo-, sino que deben educar en valores y principios éticos”.

Y agregó en su texto titulado Desafíos de la universidad en tiempos de la transición de la pandemia al mundo pospandemia, según el reporte: “Las instituciones de la enseñanza superior tienen que ser centros de investigación para ser sostenibles, que incluyan y no que excluyan, y que a la par de estar comprometidas con la objetividad científica y tecnológica, también deben estarlo con la subjetividad humana”.

Motivado por dichas ideas, busqué en mis archivos aseveraciones muy parecidas en los escritos, secundados por acciones coherentes, de Julio Antonio Mella (La Habana 25-5-1903- México, 11 -1-1929), vigentes en cualquier país y en cualquier etapa si se saben adaptar. Su actuación en este sentido fue fundamental: su batalla por liberar a la patria de la explotación foránea y de sus aliados en la mayor de las Antillas, en primera línea: si José Martí dijo que debemos ser cultos para ser libres, para ser verdaderamente cultos tenemos que ser libres.

Al calor del I Congreso Nacional de Estudiantes (octubre de 1923), bajo el lema de que Todo tiempo futuro tiene que ser mejor, el fundador de la Federación Estudiantil Unversitaria (FEU) (4-1-1923 ) creó una importante arma el 3 de noviembre de ese año, la Universidad Popular José Martí, “la hija querida de mis sueños”, solía decir según sus íntimos. En ella impartían clases a los trabajadores profesores y alumnos que llegarían a convertirse en figuras de la intelectualidad sin perder el humanismo ni ser tragados por el egoísmo y el afán de gloria personal que tanto daña al sector: Juan Marinello, Rubén Martínez Villena, Raúl Roa, Dulce María Escalona, Sarah Pascual…

El líder enseñaba historia, legislación obrera, dictaba conferencias sobre la revolución universitaria, pues no se quedó en la reforma, el capitalismo yanqui y la responsabilidad de los intelectuales. Era la ligazón dialéctica de la estratégica lucha para que el pueblo conquistara el poder con vista a cultivar de verdad los conocimientos, con la preparación de quienes debían ser la vanguardia de la principal batalla, con la visión de juntar con ellos a los intelectuales y estudiantes de valía especialmente humana, tratando de inculcar a todos la concepción latinoamericana de su deber político a partir de que “el ideal de Simón Bolívar es nuestra aspiración; el de James Monroe nuestra muerte”.

En el primer número de la revista Juventud forjada por él expresó: “Liberar al pueblo, esa es la misión de la actual generación; es esclavo porque es ignorante de sus derechos, enseñémosle, vaciemos todos los conocimientos sobre él… porque no hemos cambiado el sueño del pasado por el del futuro sino por la lucha en el presente para hacer el futuro”. (Noviembre-diciembre de 1923). La destacada escritora Mercedes Santos Moray con respecto a esos combates de Mella expresó el 22 de abril de 1988 en Alma Mater:

“Vinculado a la clase obrera, el joven dirigente estudiantil llevó sus inquietudes y estimuló las de sus compañeros y fue a la búsqueda de los obreros en sus visitas a los tabaquerías. En ese contacto personal se nutrió, como antes lo había hecho Martí en los días de Tampa y Cayo Hueso, y fue haciendo suya la ideología del proletariado que la conocía por sus lecturas personales. En 1924 ingresa en la Agrupación Comunista de La Habana…1925, año de particular significación en su vida y la historia de Cuba ya que el mes de agosto serviría para la fundación de nuestro primer Partido Comunista… donde integraría el Comité Central…“.

Como el Apóstol su maestro, ya era un revolucionario radical de su tiempo. Siempre se comportó así, hasta si de sus propias filas no lo comprendían a plenitud y hasta lo dogmacastigaban, fuera por menos luz y aun cierta maldad en ellas. En México se mantuvo combatiendo por los de abajo, rojo sin desteñirse, y estaba tratando de formar una expedición para luchar con las armas en su patria, cuando en un atentado machadoyanquista le arrancaron la existencia a balazos el 10 de enero de 1929 (muere en la madrugada del 11) en Abraham González y Morelos, calles de la capital azteca. Deseo abrir ahora el camino a algunas de sus reflexiones sobre la Revolución universitaria.

Expresa en el primer número de Alma Mater (noviembre de 1922): “…no debe ni puede ser el más alto centro de cultura una simple fábrica de títulos… una escuela de comercio a donde se va a buscar solo el medio de ganarse la vida; la Universidad Moderna debe influir de manera directa en la vida social, debe señalar las rutas del progreso, debe ocasionar por medio de la acción ese progreso entre los individuos: debe por medio de sus profesores, arrancar los misterios de la ciencia y exponerlos al conocimiento de los hombres“.

También opina: “… si la reforma va a acometerse con seriedad y con espíritu revolucionario no puede ser acometida más que con un espíritu socialista, el único espíritu revolucionario del momento… Las universidades de los países capitalistas modernos crean abogados, ingenieros, técnicos de toda naturaleza para servir los intereses económicos de la clase dominante: la burguesía capitalista…

“La condición primaria para reformar un régimen -lo ha demostrado siempre la historia- es la toma del poder por la clase portadora de esa reforma. Actualmente la clase portadora de las reformas sociales es la clase proletaria. Todo debe ir convergente a esta finalidad. Pero el hecho de que la solución definitiva sea, en esto, como en otras mil cosas, la revolución social proletaria, no indica que se deba ser ajeno a las reformas en el sentido revolucionario de las palabras, ya que no son antagónicos estos conceptos… Luchemos por una universidad más vinculada con las necesidades de los oprimidos, por una universidad más útil a la ciencia y no a las castas plutocráticas…

“Queremos una universidad nueva que hará en el campo de la cultura lo que en el de la producción harán las fábricas del mañana; sin accionistas parásitos ni capitalistas explotadores. Sabemos que no lo vamos a conseguir inmediatamente… Pero en la simple lucha por la obtención de ese ideal de la universidad del porvenir, vamos a obtener un doble triunfo: agitar conciencias jóvenes, ganando reductos en el frente educacional contra los enemigos del pueblo trabajador, y probar ante todos los revolucionarios sinceros, que la emancipación definitiva de la cultura y de sus instituciones no podrá hacerse sino conjuntamente con la emancipación de los esclavos de la producción moderna que son también los títeres inconscientes del teatro cómico de los regímenes políticos modernos”.

Manifiesta en una entrevista: “Toda universidad moderna tiende a un fin justo y alto de ennoblecedora belleza: hacer avanzar las ciencias. En nuestra universidad no existe eso. El estudiante va a allí no a formar su organismo espiritual, ni a nutrirse de savia fecunda, sino a conocer el acto material de conquistar un título… La revolución universitaria despertará las almas. Y de la conmoción que a este despertar sucede surgirá, fúlgido como un sol, el porvenir de nuestra América”.

