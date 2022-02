Las bicicletas reconquistan La Habana (+Audios y Fotos)

Tal y como ocurrió en las principales urbes del mundo, las medidas aplicadas a raíz del nuevo coronavirus desencadenaron cambios abruptos en la transportación masivas y en la movilidad en general. Ello, en la capital antillana, se evidenció, no solo en la exigua presencia de guaguas, sino en el incremento en la circulación de las bicicletas

Sin embargo, antes del confinamiento, ya se observaban varias bicicletas en las diferentes calles de La Habana, y ahora, en el contexto de “nueva normalidad”, el panorama es alentador en ese sentido, pues los más jóvenes han vuelto a popularizar su uso, empleándola para asistir al trabajo, y sobre todo para actividades recreativas de mediana y largas distancias.

Aunque las condiciones infraestructurales para ellas no están creadas todavía, las bicis suman cada día más adeptos. Y, a nivel de país se han establecido líneas de trabajo encaminadas a potenciar la “movilidad sustentable”, lo cual, lógicamente, las incluye. Sobre el tema, refiere Reinier Campos, director de Desarrollo de la Dirección General de Transporte en La Habana

Debido a la escasez de combustible, en los años 90 Cuba se pobló de bicis y la Habana no fue la excepción. No obstante, cuando la situación fue estabilizada, estas casi desaparecieron de la capital (algo que no ocurrió al interior del país). Hoy, ¿cómo la disfrutan quienes la usan? ¿Qué los motiva? ¿Có llgaron hasta ella? Acá, algunas opiniones

Indudablemente, pensar en la movilidad ciclística hoy en La Habana es, pensar, también en VeloCuba, MIPYMES, que durante casi diez años ha trabajado para promover el uso de las bicis, con un enfoque no solo comercial, sino también comunitario. Sobre la experiencia: Nayvis Díaz Labaut, presidenta fundadora

En términos de movilidad urbana y descongestión del transporte público, la bicicleta tiene un gran potencial. Fotos: Reno Massola

Fue un trabajo de Elena Iglesias y Leydis Luisa Hernández

LLHM

Impactos: 0