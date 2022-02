Roberto Balado siempre venció a los descreídos

Ahora es fácil escribir y leer algo así: Roberto Balado Méndez, quien nació en La Habana, el 15 de febrero de 1969, conquistó la corona de los pesos completos en el ring de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y fue seleccionado el más técnico de los púgiles en esa lid.



Desde mucho antes había mostrado su calidad: titular en el mundial juvenil, efectuado en la capital de Cuba, en 1987; as de las lides del orbe en Moscú 1989 y Sydney 1991; rey del peso en la copa universal de 1990; y en los panamericanos de 1991.



Luego del lauro en Barcelona, Balado repitió la alegría mundialista en Tampere 1993 y fue el as de los centrocaribes de Ponce, Puerto Rico, ese mismo año.

Incluido entre los 100 mejores deportistas de Cuba en el siglo XX, muchas más preseas habría conquistado para la nación si un accidente de tránsito no le hubiera arrebatado la vida, el 2 de julio de 1994.



En esta historia no podemos dejar fuera los obstáculos vencidos por Balado antes de llegar a la cima, que nada tienen que ver con el sendero puramente atlético. Estacazos capaces de negarle su gloria entre las cuerdas.

Otros grandes vencieron a los desconfiados

El caso Balado no es el único latigazo-error de este tipo. Así hirieron a Orlando Martínez quien, descubierto y forjado en el modesto cuadrilátero del barrio Paco Paco, en el municipio San Miguel del Padrón, consiguió ser el primer medallista dorado olímpico después del triunfo revolucionario de 1959.



Por sus méritos subió a alta categoría, sin embargo no convencía a todod. Su manera inteligente de pelear, ese muerde y huye a lo guerrillero adaptado a sus condiciones físicas, hubo quienes lo confundían con la falta de coraje. Todavía la Escuela Cubana de Boxeo de la disciplina estaba en ciernes.



Precisamente, en la primera aparición del sabroso estilo de este guaguancó subido al encerado, en Múnich 1972, “Orlandito” logró la hazaña. Con su actitud impidió que lo trituraran, noqueó a los descreídos y se desquitó del ciclón que le cayó encima cuatro años antes cuando fracasó por 4-1 en su primer encuentro frente al húngaro Tibor Badari, en México 1968. Ya en 1972, al vencer, vinieron los aplausos.



Desgraciadamente hay más golpes de esta clase. A Ana Fidelia le llamaban la gordita. Hasta intentaron sacarla del alto rendimiento. Y Alberto Juantorena fue salvado de convertirse en un fracasado basquetbolista gracias a los experimentados profesores Cheo Salazar y Eneas Muñoz, que le habían descubierto sus posibilidades para la pista y lo convencieron del cambio.



El dogmatismo atacó al hoy jonronero Alfredo Despaigne por estar pasado de peso y de estatura, menor de la que creían indispensable. No lo dejaron entrar en otro centro deportivo en su natal Santiago de Cuba. Los entrenadores de Granma si le observaron condiciones.



Otro caso: al principio de su arribo a La Habana, María Caridad Colón no entusiasmó a sus entrenadores al ser tan delgada y por poco la eliminan. No hacen falta más palabras.



Recién el fantasma de los escépticos reapareció. Algunos desconfiaban de la calidad del boxeador Ronel Iglesias y el canoísta Serguey Torres. Y si no se ponen duros.



Querían probar con gente más joven y a punto estuvimos de perder dos cetros en Tokio 2020. ¡Cómo hacen daño los descreídos! Pero la historia casi siempre reivindica a los que se entregan y consagran.

(JMM)

