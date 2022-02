24 de febrero y el grito de ¡Independencia o muerte! (+ Tuit y Video)

El 24 de febrero de 1895 es una fecha fundacional de la historia de Cuba, que tiene un largo antecedente y a la que no se llegó de la noche a la mañana. Detrás está el proceso de preparación realizado por José Martí aunando opiniones, limando asperezas, y llegando a consensos entre las figuras emergentes y los veteranos de la Guerra del 68.

Ese día reinició en Cuba la lucha contra el colonialismo español, una guerra necesaria para nuestro país, cuya victoria fue arrebatada por la intervención de Estados Unidos.

Aunque no se alcanzaron los planes previstos, la Isla no dejó morir el espíritu independentista hasta conseguir la anhelada victoria. Y, luego de 127 años de estos hechos históricos, y 63 de obtener la definitiva independencia, el primero de enero de 1959, el imperio del Norte no cesa en su idea de apropiarse de nuestro país, tratando de ignorar que tenemos un 24 de febrero, también preservamos un 26 de julio, un 10 de octubre y un Baraguá.

De Martí heredamos el antiimperialismo, el independentismo y el antianexionismo, valores que sustentan a la nación libre y soberana que somos y seremos.

Actualmente, la encomienda colectiva es cuidarse y trabajar como país. El 24 de febrero de 1895 y toda su trayectoria sirvieron de enseñanza, también, para estos tiempos, sobre todo en cuanto a la necesidad de la unión. Con ese espíritu, los cubanos trabajamos por un país próspero, que preserve su independencia y soberanía.

