Bicampeón olímpico Filiberto Azcuy y su relación especial con la COCO (+Audio)

Con una carrera deportiva excelsa, el bicampeón olímpico de lucha grecorromana, Filiberto Azcuy, reconoce que los medios de comunicación fueron un gran soporte durante su trayectoria atlética.

Así lo confirmó el exatleta y actual entrenador, este jueves, durante la entrega recíproca de sellos conmemorativos entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y la Radio Cubana.



Azcuy formó parte de una actividad conjunta entre ambas instituciones, pues el organismo atlético festeja sus 61 años de creado y la radio el siglo de presencia en la vida de los cubanos.



Azcuy y la COCO



“Me siento súper orgulloso de que me hayan tenido en cuenta entre tantas glorias deportivas del país”, dijo a la COCO el monarca en Atlanta 1996 y Sidney 2000.



El estelar deportista también rememoró el vínculo con la emisora capitalina, que le toma el pulso al deporte antillano.



“Cuando fui campeón de la Copa del Mundo y bronce del orbe, en 1995, donde primero me entrevistaron fue en la COCO“, relató en la actividad con realizada en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar) Cerro Pelado.



“Vine lesionado, directo para el (Complejo Ortopédico Internacional) Frank País García, y no sé de que forma después averiguaron la dirección de mi casa y hasta allí fueron”, afirmó el integrante del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Luchas Asociadas.



El nacido en Camagüey, popular por las espectaculares proyecciones sobre el colchón, comentó que la radio ha influido mucho en su carrera. También reveló ser oyente de programas dramatizados (novelas), musicales y humorísticos.



Aquí puede escuchar la entrevista concedida por Azcuy a la emisora:

Fotos: Caridad Rosabal y Radio Cubana.

Entrega de sellos



Laslinda Mondejar, subdirectora general de la Radio Cubana, y Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente del Inder, intercambiaron sellos conmemorativos.



De igual modo, durante la actividad, Alexander Delgado Muria, subdirector general de la Esfaar, ofreció información sobre el centro a periodistas y directivos de la radio.



(JMM/GFG/E)

