En otro duelo cerrado, Industriales cedió ante Matanzas

En otro juego marcado por las expulsiones y decisiones polémicas de los árbitros, los Leones de Industriales cedieron 7×5 ante los Cocodrilos de Matanzas, en el segundo choque de la subserie particular.



Para comenzar la noche en el estadio Latinoamericano, colmado por más de 28 mil aficionados, los directores de ambos conjuntos decidieron colocar a Pavel Hernández y Yamichel Pérez en la lomita, como los lanzadores abridores de Industriales y Matanzas, respectivamente.



El derecho capitalino, considerado la primera carta de triunfo de los giraldillos en la 61 Serie Nacional de Béisbol, aguantó cinco entradas y dos tercios sobre el montículo, en las que permitió cuatro carreras limpias, suficientes para cargar con la derrota.



Por su parte, el zurdo de los visitantes salió del juego con un out en el octavo episodio y permitió tres carreras limpias, actuación meritoria de una apertura de calidad. De esa forma, llegó a cuatro éxitos en la presente temporada y continúa sin perder en Series Nacionales con el uniforme de los Cocodrilos.



Haykel Parra entró en el noveno capítulo, con los Leones en plena faena para remontar el marcador adverso, y consiguió el último out en el encuentro, por lo que alcanzó su segundo salvamento.

Diseño: Armando Díaz.

A la ofensiva destacó por la tropa visitante Julio César González. El torpedero de Matanzas conectó par de indiscutibles en cuatro visitas oficiales al rectángulo de bateo y remolcó dos compañeros.



Mientras, por los locales, Sandy Menocal volvió a brillar con el madero, pues disparó dos indiscutibles en cuatro turnos e impulsó par de Leones hacia el plato. Yosvani Peñalver bateó tres inatrapables en cinco visitas oficiales.



Industriales, una vez más, lució mal a la defensa. Los jugadores Azules cometieron tres errores en la noche del miércoles. Dos pifias fueron al registro de Andrés Hernández y una se la adjudicó el jardinero derecho Peñalver.



Por otra parte, la ofensiva se comportó a un nivel alto, pues produjo 12 hits en 38 turnos, para un promedio de .316.



En el choque fueron expulsados Yasiel Santoya, por una actitud antideportiva, y el entrenador Alexander Malleta por reclamar la decisión del árbitro de primera base.

Fuente: FCB.

(JMM/N)

Impactos: 11